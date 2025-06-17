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Только в Киеве зафиксировали около 30 попаданий: Зеленский об одной из крупнейших комбинированных атак рф на Украину

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

рф осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину, выпустив 440 дронов и 32 ракеты. В Киеве зафиксировано около 30 попаданий, повреждено 150 домов, 15 человек погибли.

Только в Киеве зафиксировали около 30 попаданий: Зеленский об одной из крупнейших комбинированных атак рф на Украину

рф прошлой ночью осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7, передает УНН.

Прошлой ночью россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах 

- сообщил Зеленский.

По его словам, было задействовано 440 дронов – преимущественно "шахеды" – и 32 ракеты разных типов, в том числе баллистические и с кассетными боеголовками. Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа до подвала. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей.

Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Около 150 жилых домов было повреждено только в Киеве. Сейчас известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших – гражданин Соединенных Штатов Америки 

- сообщил Президент.

Глава государства подчеркнул, что системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено – в значительной степени благодаря поддержке ваших стран.

Это вопрос жизни и смерти. Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная потребность для сохранения жизней 

- резюмировал Зеленский.

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Дополнение

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киеве в жилой дом, который очень сильно пострадал, попала ракета Х-101.

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Х-101
Шахед-136
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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