Лише в Києві зафіксували близько 30 влучань: Зеленський про одну з найбільших комбінованих атак рф на Україну

рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7, передає УНН.

Минулої ночі росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках

За його словами, було задіяно 440 дронів – переважно "шахеди" – та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей.

Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин Сполучених Штатів Америки