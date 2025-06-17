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Лише в Києві зафіксували близько 30 влучань: Зеленський про одну з найбільших комбінованих атак рф на Україну

Київ • УНН

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рф здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну, випустивши 440 дронів і 32 ракети. У Києві зафіксовано близько 30 влучань, пошкоджено 150 будинків, 15 людей загинули.

Лише в Києві зафіксували близько 30 влучань: Зеленський про одну з найбільших комбінованих атак рф на Україну

рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7, передає УНН.

Минулої ночі росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках 

- повідомив Зеленський.

За його словами, було задіяно 440 дронів – переважно "шахеди" – та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей.

Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин Сполучених Штатів Америки 

- повідомив Президент.

Глава держави наголосив, що системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена – значною мірою завдяки підтримці ваших країн.

Це питання життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні. Це нагальна потреба для збереження життів 

- резюмував Зеленський.

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Доповнення

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Києві у житловий будинок, який дуже сильно постраждав, влучила ракета Х-101.

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Х-101
Шахед-136
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Kyiv
Tesla
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