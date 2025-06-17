Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили

У Києві у житловий будинок, де були жахливі наслідки, влучила ракета Х-101, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Величезна кількість "шахедів" з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, (...) атакуючи столицю в різних районах", - сказав Ігнат.

"І власне наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі - саме від великої кількості", - зазначив він.

З його слів, багато ракет було збито, і не досягли своїх цілей два ворожих "Кинджали".

Із 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила у будинок, ви бачили жахливі наслідки, 15 - були збиті ППО - сказав Ігнат.

Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет