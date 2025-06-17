Атака рф на Київ: у будинок влучила ракета Х-101 - Повітряні сили
Київ • УНН
У Києві зафіксовано влучання ракети Х-101 у дев'ятиповерховий будинок. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
У Києві у житловий будинок, де були жахливі наслідки, влучила ракета Х-101, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Величезна кількість "шахедів" з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, (...) атакуючи столицю в різних районах", - сказав Ігнат.
"І власне наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі - саме від великої кількості", - зазначив він.
З його слів, багато ракет було збито, і не досягли своїх цілей два ворожих "Кинджали".
Із 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила у будинок, ви бачили жахливі наслідки, 15 - були збиті ППО
Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет17.06.25, 10:29 • 2358 переглядiв