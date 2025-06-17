Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано попадание ракеты Х-101 в девятиэтажный дом. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
В Киеве в жилой дом, где были ужасные последствия, попала ракета Х-101, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.
Детали
"Огромное количество "шахедов" с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, (...) атакуя столицу в разных районах", - сказал Игнат.
"И собственно последствия, которые мы сегодня видим, ужасные - именно от большого количества", - отметил он.
По его словам, много ракет было сбито, и не достигли своих целей два вражеских "Кинжала".
Из 16 крылатых ракет Х-101 одна попала в дом, вы видели ужасные последствия, 15 - были сбиты ПВО
Над Украиной во время атаки рф обезвредили 402 из 440 дронов и 26 из 32 ракет17.06.25, 10:29 • 2278 просмотров