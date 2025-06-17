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Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 3082 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание ракеты Х-101 в девятиэтажный дом. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Атака рф на Киев: в дом попала ракета Х-101 - Воздушные силы

В Киеве в жилой дом, где были ужасные последствия, попала ракета Х-101, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

"Огромное количество "шахедов" с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, (...) атакуя столицу в разных районах", - сказал Игнат.

"И собственно последствия, которые мы сегодня видим, ужасные - именно от большого количества", - отметил он.

По его словам, много ракет было сбито, и не достигли своих целей два вражеских "Кинжала".

Из 16 крылатых ракет Х-101 одна попала в дом, вы видели ужасные последствия, 15 - были сбиты ПВО

- сказал Игнат.

Над Украиной во время атаки рф обезвредили 402 из 440 дронов и 26 из 32 ракет17.06.25, 10:29 • 2278 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Х-101
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Киев
Tesla
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