Над Украиной во время атаки рф обезвредили 402 из 440 дронов и 26 из 32 ракет
Киев • УНН
В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения, в частности, 440 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.
россия ночью запустила по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты, обезврежено 402 дрона и 26 ракет, в том числе два "Кинжала", один из которых локационно утрачен, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июня враг атаковал 472 средствами воздушного нападения, в частности, 440 беспилотниками и 32 ракетами:
- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, около 280 из них - "шахеды";
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл. - рф;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
"Основное направление удара - город Киев", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбито огневыми средствами, 166 - локационно утрачены
В Воздушных силах указали, что речь идет о 402 дронах и 26 ракетах, в том числе двух "Кинжалах", один из которых была локационно утрачен:
- 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 163 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - лок. утр.);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. утр.);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. утр.).
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим..." - указали в ВС ВСУ.
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