Над Украиной во время атаки рф обезвредили 402 из 440 дронов и 26 из 32 ракет

россия ночью запустила по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты, обезврежено 402 дрона и 26 ракет, в том числе два "Кинжала", один из которых локационно утрачен, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июня враг атаковал 472 средствами воздушного нападения, в частности, 440 беспилотниками и 32 ракетами:

440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, около 280 из них - "шахеды";

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф;

16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл. - рф;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

"Основное направление удара - город Киев", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбито огневыми средствами, 166 - локационно утрачены - сообщили в ВС ВСУ.

В Воздушных силах указали, что речь идет о 402 дронах и 26 ракетах, в том числе двух "Кинжалах", один из которых была локационно утрачен:

239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 163 - локационно утрачены/подавлены РЭБ;

2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - лок. утр.);

15 крылатых ракет Х-101;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. утр.);

1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. утр.).

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим..." - указали в ВС ВСУ.

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