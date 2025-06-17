Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет

росія вночі запустила по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, знешкоджено 402 дрони та 26 ракет, у тому числі два "Кинджали", один з яких локаційно втрачений, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 червня ворог атакував 472 засобами повітряного нападу, зокрема, 440 безпілотниками та 32 ракетами:

440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 280 із них - "шахеди";

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;

16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. - рф;

4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;

1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

"Основний напрямок удару - місто Київ", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локаційно втрачені - повідомили у ПС ЗСУ.

У Повітряних силах вказали, що йдеться про 402 дрони та 26 ракети, у тому числі два "Кинджали", один з яких був локаційно втрачений:

239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим..." - вказали у ПС ЗСУ.

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