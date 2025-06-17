Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет

$41.530.08
48.070.37
ukenru
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
06:29 • 11410 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
05:57 • 26806 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 86803 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 78253 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 112030 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 101068 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 100395 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 174647 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 81968 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 79459 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.4м/с
55%
748мм
Популярнi новини
Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"- Повітряні сили ЗСУ16 червня, 21:59 • 38073 перегляди
Масована атака рф на Київ: щонайменше 14 загиблих, понад 40 постраждалих16 червня, 22:15 • 45149 перегляди
У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів16 червня, 22:46 • 43362 перегляди
Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА16 червня, 23:28 • 42304 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 20538 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 171227 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 193335 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 221784 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 293472 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 348721 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 42387 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 59355 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 123354 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 148178 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 105339 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу, зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.

Над Україною під час атаки рф знешкодили 402 з 440 дронів та 26 з 32 ракет

росія вночі запустила по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, знешкоджено 402 дрони та 26 ракет, у тому числі два "Кинджали", один з яких локаційно втрачений, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 червня ворог атакував 472 засобами повітряного нападу, зокрема, 440 безпілотниками та 32 ракетами:

  • 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 280 із них - "шахеди";
    • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
      • 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. - рф;
        • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
          • 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;
            • 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

              "Основний напрямок удару - місто Київ", - ідеться у повідомленні.

              Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

              За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локаційно втрачені

              - повідомили у ПС ЗСУ.

              У Повітряних силах вказали, що йдеться про 402 дрони та 26 ракети, у тому числі два "Кинджали", один з яких був локаційно втрачений:

              • 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
                • 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.);
                  • 15 крилатих ракет Х-101;
                    • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);
                      • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

                        "Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим..." - вказали у ПС ЗСУ.

                        У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: деталі17.06.25, 10:16 • 1582 перегляди

                        Юлія Шрамко

                        Юлія Шрамко

                        ВійнаКиїв
                        Х-101
                        Калібр (ракета)
                        Збройні сили України
                        Х-47М2 «Кинджал»
                        Шахед-136
                        Х-59
                        Kyiv
                        Tesla
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        S&P 500
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Brent Oil
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gold
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gas TTF
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9