У ніч на 1 квітня 2025 року українські військові збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені російською тактичною авіацією на Запорізькому напрямку. Обидві цілі були знищені ППО.
Поліцейські вибухотехніки знешкодили нездетоновану російську ракету Х-59 після її збиття силами ППО. Спеціалісти відокремили бойову частину та здійснили контрольований підрив у безпечному місці.
На території приватного подвір'я у Харкові виявили нерозірвану ворожу ракету Х-59. Постраждалих внаслідок падіння немає, вибухотехніки працюють над знешкодженням снаряду.
Біля Котельників застрелено заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 та впровадженням штучного інтелекту в БПЛА.
Повітряні сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників у п'яти регіонах України. За ніч ППО збила 18 із 37 дронів та дві ракети.
Окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М", ракету Х-59 та 11 безпілотників. ППО збила 8 ворожих дронів у п'яти областях, три БпЛА було втрачено.
Експерти КНДІСЕ виявили, що російська ракета Х-69 створена з компонентів різних типів озброєння. У складі ракети знайдено іноземні деталі з США, Німеччини, Тайваню, Китаю та Малайзії.
У Чернігові зафіксовано вибухи та роботу протиповітряної оборони. У Повітряних силах попереджали про ракети курсом на Чернігів та Ніжин.
Вибухотехніки поліції Чернігівщини виявили та знешкодили частину ворожої ракети Х-59 з касетними суббоєприпасами. Небезпечну знахідку знищили методом контрольованого підриву на місці виявлення.
Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині. Небезпечну знахідку було виявлено через два місяці після масованого обстрілу України.
Вночі рф атакувала Україну 50 дронами та 4 ракетами. Сили оборони збили 40 БПЛА у різних областях, 7 втрачено, 3 повернули. Ракети не досягли цілей, бойова робота триває.
У ніч на 19 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку рф. Повітряні сили ЗСУ збили 4 керовані ракети та 42 ворожі безпілотники.
У селі Бобровицької громади на Чернігівщині стався вибух гранати, внаслідок якого серйозно постраждали троє людей. Дві літні жінки та чоловік доставлені до реанімації, їхній стан залишається тяжким.
У ніч на 17 жовтня ворог атакував Україну 56 ударними БПЛА та ракетою Х-59. ЗСУ збили 22 дрони, 27 втрачено через РЕБ, 5 влучили в інфраструктуру прифронтових областей.
За добу росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 80 вибухів. У Шалигинській громаді внаслідок атаки КАБ пошкоджено приватний будинок.
Правоохоронці ліквідували російську ракету Х-59 на Сумщині, яка впала в полі, але не вибухнула. Ракета мала довжину понад 6 метрів і вагу близько тонни, її бойову частину було відокремлено та знищено.
У ніч на 16 жовтня над Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною збито 16 ворожих БПЛА, ймовірно типу "Шахед". Також зафіксовано проліт керованої авіаційної ракети з Курської області.
Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.
Над Сумщиною, Полтавщиною та Чернігівщиною зафіксовано проліт 8 БпЛА типу "Шахед", 3 з яких збито. Також помічено крилаті ракети Х-59, але цілі були локаційно втрачені.
Вночі над Україною збито 12 з 17 російських ударних дронів. Ворог також завдав ракетних ударів по Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.
Вночі ворог наніс по Україні удари двома балістичними та двома керованими авіаційними ракетами. А також запустив по території нашої держави 68 безпілотників.
Вночі 10 жовтня 2024 року росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Сили оборони України збили 41 ворожий БпЛА та продовжують протидіяти атаці, є пошкодження.
Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.
Сапери ДСНС вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59 на Чернігівщині. ДСНС нагадує про необхідність повідомляти про знахідки боєприпасів на номер "101".
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.
Сили ППО Миколаївщини знищили один БПЛА типу "Shahed 131/136". Раніше ворог атакував Куцурубську громаду дроном FPV та об'єкт інфраструктури в Миколаєві, постраждалих немає .
Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.
За добу російські війська атакували 4 райони Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, виникли пожежі, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
Вночі над Сумщиною збито 8 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, зафіксовано 71 вибух у 8 громадах.
Уночі 30 вересня росія атакувала Україну 76 засобами повітряного нападу. ЗСУ знищили 67 дронів "Шахед" та ракету Х-59 над 11 областями, атака на Київ тривала понад 5 годин.