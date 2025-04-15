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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163519 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140637 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143372 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 136572 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136611 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196815 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Ніч без "шахедів": Сили оборони збили дві ракети Х-59/69 на Запорізькому напрямку

У ніч на 1 квітня 2025 року українські військові збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені російською тактичною авіацією на Запорізькому напрямку. Обидві цілі були знищені ППО.

Війна • 1 квітня, 06:43 • 26147 перегляди

На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-59

Поліцейські вибухотехніки знешкодили нездетоновану російську ракету Х-59 після її збиття силами ППО. Спеціалісти відокремили бойову частину та здійснили контрольований підрив у безпечному місці.

Суспільство • 23 січня, 16:41 • 30384 перегляди

У Харкові на приватному подвір'ї знайшли нерозірвану російську ракету Х-59

На території приватного подвір'я у Харкові виявили нерозірвану ворожу ракету Х-59. Постраждалих внаслідок падіння немає, вибухотехніки працюють над знешкодженням снаряду.

Суспільство • 25 грудня, 13:22 • 18481 перегляди

У підмосковʼї ГУР ліквідувало російського конструктора, який займався модернізацію російських ракет - джерело

Біля Котельників застрелено заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 та впровадженням штучного інтелекту в БПЛА.

Війна • 12 грудня, 11:03 • 22100 перегляди

російські дрони атакують одразу 5 регіонів України: куди прямують

Повітряні сили ЗСУ фіксують рух ворожих безпілотників у п'яти регіонах України. За ніч ППО збила 18 із 37 дронів та дві ракети.

Війна • 9 грудня, 06:46 • 18652 перегляди

росія вночі атакувала Україну "Іскандерами" та "шахедами": збито 8 дронів

Окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М", ракету Х-59 та 11 безпілотників. ППО збила 8 ворожих дронів у п'яти областях, три БпЛА було втрачено.

Війна • 18 листопада, 06:25 • 21525 перегляди

У КНДІСЕ розповіли про комплектування ракет Х-69, які росіяни запускають по Україні

Експерти КНДІСЕ виявили, що російська ракета Х-69 створена з компонентів різних типів озброєння. У складі ракети знайдено іноземні деталі з США, Німеччини, Тайваню, Китаю та Малайзії.

Війна • 8 листопада, 11:57 • 18698 перегляди

У Чернігові працювала ППО: що відомо про ракетну загрозу

У Чернігові зафіксовано вибухи та роботу протиповітряної оборони. У Повітряних силах попереджали про ракети курсом на Чернігів та Ніжин.

Війна • 6 листопада, 16:00 • 27089 перегляди

На Чернігівщині знешкодили небезпечну частину російської ракети Х-59

Вибухотехніки поліції Чернігівщини виявили та знешкодили частину ворожої ракети Х-59 з касетними суббоєприпасами. Небезпечну знахідку знищили методом контрольованого підриву на місці виявлення.

Війна • 1 листопада, 14:54 • 21719 перегляди

Майже через два місяці після обстрілу: на Львівщині знешкодили бойову частину "Кинджалу"

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал" на Львівщині. Небезпечну знахідку було виявлено через два місяці після масованого обстрілу України.

Війна • 24 жовтня, 12:22 • 19280 перегляди

рф атакувала Україну 4 ракетами та 50 безпілотниками, збито 40 дронів

Вночі рф атакувала Україну 50 дронами та 4 ракетами. Сили оборони збили 40 БПЛА у різних областях, 7 втрачено, 3 повернули. Ракети не досягли цілей, бойова робота триває.

Війна • 24 жовтня, 05:53 • 35699 перегляди

Над Україною збили 4 з 6 ракет та 42 дрони з 98 запущених рф, ще 46 втрачено

У ніч на 19 жовтня Україна зазнала масованої атаки з боку рф. Повітряні сили ЗСУ збили 4 керовані ракети та 42 ворожі безпілотники.

Війна • 19 жовтня, 09:59 • 26768 перегляди

На Чернігівщині в будинку вибухнула граната: є постраждалі

У селі Бобровицької громади на Чернігівщині стався вибух гранати, внаслідок якого серйозно постраждали троє людей. Дві літні жінки та чоловік доставлені до реанімації, їхній стан залишається тяжким.

Суспільство • 17 жовтня, 14:14 • 13246 перегляди

Над Україною за ніч збили 22 ворожі дрони, два полетіли в напрямку білорусі

У ніч на 17 жовтня ворог атакував Україну 56 ударними БПЛА та ракетою Х-59. ЗСУ збили 22 дрони, 27 втрачено через РЕБ, 5 влучили в інфраструктуру прифронтових областей.

Війна • 17 жовтня, 05:26 • 14226 перегляди

Війська рф обстріляла 11 громад Сумщини: пошкоджено приватний будинок

За добу росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 80 вибухів. У Шалигинській громаді внаслідок атаки КАБ пошкоджено приватний будинок.

Суспільство • 16 жовтня, 19:39 • 35492 перегляди

На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

Правоохоронці ліквідували російську ракету Х-59 на Сумщині, яка впала в полі, але не вибухнула. Ракета мала довжину понад 6 метрів і вагу близько тонни, її бойову частину було відокремлено та знищено.

Суспільство • 16 жовтня, 15:32 • 44170 перегляди

Над Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною вночі збили 16 ворожих дронів

У ніч на 16 жовтня над Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною збито 16 ворожих БПЛА, ймовірно типу "Шахед". Також зафіксовано проліт керованої авіаційної ракети з Курської області.

Війна • 16 жовтня, 06:47 • 14920 перегляди

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях

Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.

Війна • 16 жовтня, 04:41 • 20614 перегляди

На території 3 областей вночі було виявлено проліт 8 ворожих дронів, а також ракет Х-59 – ОК "Північ"

Над Сумщиною, Полтавщиною та Чернігівщиною зафіксовано проліт 8 БпЛА типу "Шахед", 3 з яких збито. Також помічено крилаті ракети Х-59, але цілі були локаційно втрачені.

Війна • 15 жовтня, 08:05 • 14954 перегляди

У небі над Україною збили 12 із 17 дронів. Ворог вдарив 7 ракетами по Миколаївщині

Вночі над Україною збито 12 з 17 російських ударних дронів. Ворог також завдав ракетних ударів по Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Війна • 15 жовтня, 05:35 • 22249 перегляди

Ворог запустив вночі по Україні 68 безпілотників. В Повітряних силах розповіли, скільки збили

Вночі ворог наніс по Україні удари двома балістичними та двома керованими авіаційними ракетами. А також запустив по території нашої держави 68 безпілотників.

Війна • 13 жовтня, 06:11 • 24031 перегляди

рф атакувала Україну 8 ракетами та 62 ударними безпілотниками, збито 41 ворожий дрон

Вночі 10 жовтня 2024 року росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Сили оборони України збили 41 ворожий БпЛА та продовжують протидіяти атаці, є пошкодження.

Війна • 10 жовтня, 08:24 • 14865 перегляди

ППО Миколаївщини знищила 4 дрони, ворог атакував інфраструктуру

Сили ППО Миколаївщини збили 4 дрони "Shahed". Ворог атакував інфраструктуру Миколаєва ракетами та обстріляв Куцурубську громаду, пошкодивши будинки та об'єкти. Постраждалих немає.

Суспільство • 10 жовтня, 05:01 • 27000 перегляди

На Чернігівщині знайшли частину ворожої ракети Х-59

Сапери ДСНС вилучили та знешкодили частину російської керованої авіаційної ракети Х-59 на Чернігівщині. ДСНС нагадує про необхідність повідомляти про знахідки боєприпасів на номер "101".

Суспільство • 7 жовтня, 12:11 • 13930 перегляди

Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.

Війна • 7 жовтня, 08:20 • 17774 перегляди

На Миколаївщині знищили один ворожий БПЛА: постраждалих немає - ОВА

Сили ППО Миколаївщини знищили один БПЛА типу "Shahed 131/136". Раніше ворог атакував Куцурубську громаду дроном FPV та об'єкт інфраструктури в Миколаєві, постраждалих немає .

Суспільство • 6 жовтня, 05:00 • 41527 перегляди

росіяни у Миколаєві атакували інфраструктурний обʼєкт - ОВА

Увечері 4 жовтня армія рф атакувала об'єкт інфраструктури в Миколаєві, ймовірно крилатими ракетами Х-59/Х-69. Постраждалих немає. Вдень відбувся артобстріл Галицинівської громади.

Суспільство • 5 жовтня, 05:09 • 32057 перегляди

На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали

За добу російські війська атакували 4 райони Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, виникли пожежі, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Війна • 30 вересня, 07:31 • 21560 перегляди

На Сумщині збито 8 "шахедів", 71 вибух від ударів рф за ніч

Вночі над Сумщиною збито 8 ворожих "Шахедів". Росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, зафіксовано 71 вибух у 8 громадах.

Війна • 30 вересня, 05:46 • 17700 перегляди

Над Україною збили 67 "шахедів" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф

Уночі 30 вересня росія атакувала Україну 76 засобами повітряного нападу. ЗСУ знищили 67 дронів "Шахед" та ракету Х-59 над 11 областями, атака на Київ тривала понад 5 годин.

Війна • 30 вересня, 05:42 • 17974 перегляди