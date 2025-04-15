Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.