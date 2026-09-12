Повітряні сили повідомили, чим росіяни атакували Україну вночі та скільки цілей вдалося збити

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників, половина з яких були реактивними. Основним напрямком удару стала Одеська область, повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

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росіяни застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 8 крилатих ракет "Калібр", запущених із Чорного моря, та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Крім того, противник запустив 129 ударних БпЛА типу Shahed, S8000 "Бандероль" та дрони-імітатори. Близько половини застосованих Shahed були реактивними.

ППО знешкодила 110 цілей

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 6 "Калібрів", 1 S8000 "Бандероль", 2 ракети Х-59/69 та 101 ворожий безпілотник різних типів.

Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 20 локаціях, ще на 4 локаціях впали уламки збитих цілей. На момент повідомлення Повітряних сил атака тривала, у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

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