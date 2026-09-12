Воздушные силы сообщили, чем россияне атаковали Украину ночью и сколько целей удалось сбить

В ночь на 12 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением баллистических и крылатых ракет, управляемых авиационных ракет и 129 беспилотников, половина из которых были реактивными. Основным направлением удара стала Одесская область, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

россияне применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 8 крылатых ракет "Калибр", запущенных из Чёрного моря, и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Кроме того, противник запустил 129 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 "Бандероль" и дронов-имитаторов. Около половины применённых Shahed были реактивными.

ПВО обезвредила 110 целей

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 6 "Калибров", 1 S8000 "Бандероль", 2 ракеты Х-59/69 и 101 вражеский беспилотник различных типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА в 20 локациях, ещё в 4 локациях упали обломки сбитых целей. На момент сообщения Воздушных сил атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12