Воздушные силы сообщили, чем россияне атаковали Украину ночью и сколько целей удалось сбить

$44.550.0951.760.23
ukenru
06:04 • 192 просмотра
Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать
05:50 • 2092 просмотра
В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенокVideo
05:45 • 2800 просмотра
Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадалиPhotoVideo
05:18 • 7018 просмотра
Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине
05:12 • 6284 просмотра
Саудовская Аравия после атак остановила ключевой нефтепровод, который позволяет обходить заблокированный Ормузский пролив
11 сентября, 23:27 • 17117 просмотра
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человекVideo
11 сентября, 20:23 • 19712 просмотра
ЕС отложил решение о продлении санкций против России — СМИ
11 сентября, 18:45 • 18662 просмотра
Зеленский призвал к энергетическому перемирию, но отметил, что Украина ответит, если рф "будет устраивать нам блэкауты"
11 сентября, 17:14 • 16540 просмотра
АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги
11 сентября, 16:19 • 21971 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.9м/с
94%
752мм
Популярные новости
путин заявил, что ввод европейских войск в Украину будет означать войну с рф11 сентября, 20:05 • 6190 просмотра
Потапа внесли в базу центра «Миротворец»Photo11 сентября, 20:38 • 8128 просмотра
Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос11 сентября, 20:59 • 7556 просмотра
Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в ТоронтоVideo11 сентября, 23:58 • 4606 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 5104 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 40149 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 42801 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 63278 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 74168 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 78091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Запорожье
Иран
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 27690 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 41437 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 43449 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 41856 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 38840 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Воздушные силы сообщили, чем россияне атаковали Украину ночью и сколько целей удалось сбить

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Ночью РФ нанесла комбинированный удар по Украине, главным образом по Одесской области. ПВО сбила или подавила 110 ракет и дронов.

Воздушные силы сообщили, чем россияне атаковали Украину ночью и сколько целей удалось сбить

В ночь на 12 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением баллистических и крылатых ракет, управляемых авиационных ракет и 129 беспилотников, половина из которых были реактивными. Основным направлением удара стала Одесская область, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

россияне применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 8 крылатых ракет "Калибр", запущенных из Чёрного моря, и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Кроме того, противник запустил 129 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 "Бандероль" и дронов-имитаторов. Около половины применённых Shahed были реактивными.

ПВО обезвредила 110 целей

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 6 "Калибров", 1 S8000 "Бандероль", 2 ракеты Х-59/69 и 101 вражеский беспилотник различных типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БпЛА в 20 локациях, ещё в 4 локациях упали обломки сбитых целей. На момент сообщения Воздушных сил атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Атака на Одессу: количество раненых возросло до 1212.09.26, 08:01 • 5190 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Одесская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
9К720 Искандер
Украина