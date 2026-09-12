Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12

Количество пострадавших в повреждённом врагом доме в Одессе возросло до 12. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, ликвидация последствий продолжается, «все службы на местах».

Развёрнуты оперативные штабы для помощи людям - написал Лысак.

Напомним

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. Погиб человек.

В Одессе два района остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии