В Одессе два района остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии

В Одессе 11 сентября временно прекратили водоснабжение Киевского и Хаджибейского районов из-за аварийного отключения электроэнергии. А в Приморском районе города возможно снижение давления, сообщает УНН со ссылкой на данные "Инфоксводоканала".

Детали

Как отметили на предприятии, по информации ДТЭК "Одесские электросети" произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего часть потребителей осталась без электроэнергии. Также были обесточены отдельные объекты "Инфоксводоканала" и резервные вводы к ним.

В ведомстве отметили, что после устранения аварии энергетиками и восстановления электроснабжения подачу воды постепенно возобновят.

Предприятие также извинилось перед потребителями за временные неудобства.

Напомним

В Сумах воду будут подавать по графику с пониженным давлением.