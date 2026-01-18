У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском
Київ • УНН
Мешканцям Сум подаватимуть воду за графіком з пониженим тиском з 17:00 до 22:00 18 січня та з 05:00 до 10:00 19 січня. Це пов'язано з переведенням об'єктів водоканалу на аварійно-резервне живлення.
У Сумах воду в оселі жителям будуть подавати за графіком з пониженим тиском доки ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати, передає УНН із посиланням на "Міськводоканал" Сумської міської ради.
Деталі
Як повідомили у "Міськводоканалі", станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.
Вода в оселі жителів Сум подаватиметься за графіком з пониженим тиском:
🔹 з 17:00 до 22:00 - сьогодні, 18 січня;
🔹 з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати).
Подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання - резюмували у Міськводокакалі.