11:31 • 10463 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 14896 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 16021 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 41764 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 68921 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 38176 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 48286 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 54068 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44026 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 70130 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Мешканцям Сум подаватимуть воду за графіком з пониженим тиском з 17:00 до 22:00 18 січня та з 05:00 до 10:00 19 січня. Це пов'язано з переведенням об'єктів водоканалу на аварійно-резервне живлення.

У Сумах воду подаватимуть за графіком зі зниженим тиском

У Сумах воду в оселі жителям будуть подавати за графіком з пониженим тиском доки ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати, передає УНН із посиланням на "Міськводоканал" Сумської міської ради.

Деталі

Як повідомили у "Міськводоканалі", станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода в оселі жителів Сум подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

🔹 з 17:00 до 22:00 - сьогодні, 18 січня;

🔹 з 05:00 до 10:00 - завтра, 19 січня (якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати). 

Подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання - резюмували у Міськводокакалі.

У Сумах перебої з водою18.01.26, 16:40

Антоніна Туманова

