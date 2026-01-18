$43.180.08
Рубрики
В Сумах воду будут подавать по графику с пониженным давлением

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Жителям Сум будут подавать воду по графику с пониженным давлением с 17:00 до 22:00 18 января и с 05:00 до 10:00 19 января. Это связано с переводом объектов водоканала на аварийно-резервное питание.

В Сумах воду будут подавать по графику с пониженным давлением

В Сумах воду в дома жителям будут подавать по графику с пониженным давлением, пока ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать, передает УНН со ссылкой на "Горводоканал" Сумского городского совета.

Детали

Как сообщили в "Горводоканале", по состоянию на 16:45 объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.

Вода в дома жителей Сум будет подаваться по графику с пониженным давлением:

🔹 с 17:00 до 22:00 - сегодня, 18 января;

🔹 с 05:00 до 10:00 - завтра, 19 января (если ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать). 

Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения - резюмировали в Горводоканале.

Антонина Туманова

Общество
Война в Украине
