В Сумах воду будут подавать по графику с пониженным давлением
Киев • УНН
Жителям Сум будут подавать воду по графику с пониженным давлением с 17:00 до 22:00 18 января и с 05:00 до 10:00 19 января. Это связано с переводом объектов водоканала на аварийно-резервное питание.
В Сумах воду в дома жителям будут подавать по графику с пониженным давлением, пока ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать, передает УНН со ссылкой на "Горводоканал" Сумского городского совета.
Детали
Как сообщили в "Горводоканале", по состоянию на 16:45 объекты водоканала переведены на аварийно-резервное питание.
Вода в дома жителей Сум будет подаваться по графику с пониженным давлением:
🔹 с 17:00 до 22:00 - сегодня, 18 января;
🔹 с 05:00 до 10:00 - завтра, 19 января (если ситуацию с энергоснабжением не удастся стабилизировать).
Подача воды в обычном режиме будет обеспечена после восстановления энергоснабжения - резюмировали в Горводоканале.