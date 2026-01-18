В Сумах перебои с водой

Часть Сум осталась без воды из-за перебоев со светом, передает УНН со ссылкой на "Горводоканал" Сумского городского совета.

В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП "Горводоканал". Просим жителей города, у кого сейчас нет воды, отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы - говорится в сообщении.

В "Горводоканале" Сум сообщили, что водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после восстановления энергопитания.

