В Сумах перебои с водой
Киев • УНН
18 января с 15:00 большинство объектов КП "Горводоканал" в Сумах были обесточены из-за перебоев в электроснабжении. Водоснабжение будет возобновлено после устранения проблемы энергетиками.
Часть Сум осталась без воды из-за перебоев со светом, передает УНН со ссылкой на "Горводоканал" Сумского городского совета.
В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП "Горводоканал". Просим жителей города, у кого сейчас нет воды, отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы
В "Горводоканале" Сум сообщили, что водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после восстановления энергопитания.
Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домов18.01.26, 02:35 • 10935 просмотров