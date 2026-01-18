В Сумах перебои с водой

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 11075 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 16185 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 16933 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 43242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 71059 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 38662 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 48786 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 54448 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 44341 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 70810 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВАPhoto18 января, 06:32 • 5366 просмотра
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа18 января, 07:45 • 6534 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters18 января, 08:29 • 16345 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto10:13 • 11133 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа10:38 • 6088 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 34922 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 70814 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 41306 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 72630 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 101766 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Германия
Гренландия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 12869 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 25786 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 23020 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 20984 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 20396 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Бильд
Шахед-136
Социальная сеть

В Сумах перебои с водой

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

18 января с 15:00 большинство объектов КП "Горводоканал" в Сумах были обесточены из-за перебоев в электроснабжении. Водоснабжение будет возобновлено после устранения проблемы энергетиками.

В Сумах перебои с водой

Часть Сум осталась без воды из-за перебоев со светом, передает УНН со ссылкой на "Горводоканал" Сумского городского совета.

В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП "Горводоканал". Просим жителей города, у кого сейчас нет воды, отнестись с пониманием к временным неудобствам. Энергетики работают над устранением проблемы 

- говорится в сообщении.

В "Горводоканале" Сум сообщили, что водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после восстановления энергопитания.

Авиация рф ударила по жилому сектору в Сумах: среди раненых 7-летний ребенок, повреждено 15 домов18.01.26, 02:35 • 10935 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Сумы