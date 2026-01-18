У Сумах перебої з водою

Частина Сум залишилась без води через перебої зі світлом, передає УНН із посиланням на "Міськводоканал" Сумської міської ради.

У зв'язку з перебоями в електропостачанні сьогодні, 18 січня, з 15:00 знеструмлено більшість об' єктів КП "Міськводоканал". Просимо мешканців міста, у кого наразі немає води, поставитись із розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми - йдеться у повідомленні.

У "Миськводоканалі" Сум повідомили, що водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення.

