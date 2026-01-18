У Сумах перебої з водою

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 9998 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 13850 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 15366 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 40614 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 67241 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 37856 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 47967 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 53786 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43817 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69591 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи ТрампаPhoto18 січня, 05:11 • 11005 перегляди
Сі Цзіньпін посилює чистки в Китаї: за рік покарано майже мільйон посадовців18 січня, 05:23 • 5344 перегляди
Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа18 січня, 07:45 • 4858 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 15344 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto10:13 • 9320 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 34082 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69595 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 40632 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 72000 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 101233 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 12520 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 25489 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 22762 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 20749 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 20144 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка

У Сумах перебої з водою

Київ • УНН

 • 14 перегляди

18 січня з 15:00 більшість об'єктів КП "Міськводоканал" у Сумах були знеструмлені через перебої в електропостачанні. Водопостачання буде відновлено після усунення проблеми енергетиками.

У Сумах перебої з водою

Частина Сум залишилась без води через перебої зі світлом, передає УНН із посиланням на "Міськводоканал" Сумської міської ради.

У зв'язку з перебоями в електропостачанні сьогодні, 18 січня, з 15:00 знеструмлено більшість об' єктів КП "Міськводоканал". Просимо мешканців міста, у кого наразі немає води, поставитись із розумінням до тимчасових незручностей. Енергетики працюють над усуненням проблеми 

- йдеться у повідомленні.

У "Миськводоканалі" Сум повідомили, що водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення.

Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинків18.01.26, 02:35 • 10894 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Суми