Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинків

Увечері 17 січня російські війська завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Суми. Про наслідки атаки повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму Телеграм–каналі, пише УНН.

Деталі

Рятувальники, які оперативно прибули на місце влучання, провели обстеження території та надали першу допомогу мешканцям. За попередньою інформацією: травмовано чотирьох осіб: трьох жінок та одну дитину віком 7 років. Також пошкоджено щонайменше 15 приватних житлових будинків.

Співробітники ДСНС передали постраждалих медичним працівникам для подальшої госпіталізації. На місці події продовжують працювати профільні служби для ліквідації наслідків авіаудару та документування пошкоджень майна громадян.

