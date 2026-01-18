$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13833 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 23758 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 21498 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 32959 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43032 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36941 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 53805 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28890 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44338 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36304 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Меню
Теги
Автори
Графіки відключень електроенергії
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинків

Київ • УНН

 • 0 перегляди

росіяни 17 січня завдали авіаційного удару по приватному сектору Сум. Постраждали чотири особи, серед них 7-річна дитина, пошкоджено 15 будинків.

Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинків

Увечері 17 січня російські війська завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Суми. Про наслідки атаки повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у своєму Телеграм–каналі, пише УНН.

Деталі

Рятувальники, які оперативно прибули на місце влучання, провели обстеження території та надали першу допомогу мешканцям. За попередньою інформацією: травмовано чотирьох осіб: трьох жінок та одну дитину віком 7 років. Також пошкоджено щонайменше 15 приватних житлових будинків.

Співробітники ДСНС передали постраждалих медичним працівникам для подальшої госпіталізації. На місці події продовжують працювати профільні служби для ліквідації наслідків авіаудару та документування пошкоджень майна громадян.

Нічна атака на Харків: внаслідок влучання "шахеда" загинула 20–річна дівчина, на місці працюють рятувальники18.01.26, 01:31 • 598 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми