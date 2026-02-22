У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну
Київ • УНН
Сотні активістів та дипломатів зібралися у Вашингтоні на марш до резиденції посла рф, вимагаючи посилити санкційний тиск на кремль.
Сотні активістів та представників дипломатичного корпусу зібралися на Національній алеї у Вашингтоні, щоб пройти маршем до резиденції посла рф із вимогою посилити санкційний тиск на кремль. Учасники акції наголосили на необхідності надання Україні сучасного озброєння та засудили міжнародні спортивні організації за цензуру щодо українських атлетів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Заступник голови місії в посольстві України Денис Сенік під час мітингу акцентував увагу на критичній потребі у далекобійній зброї, зокрема ракетах "Томагавк", надання яких наразі блокується адміністрацією Дональда Трампа. Поранений український військовий Андрій Смоленський у коментарі для медіа підкреслив, що жорсткі економічні обмеження є "єдиною мовою", яку розуміє російське керівництво.
У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу21.02.26, 23:58 • 3368 переглядiв
Протягом усієї ходи демонстранти скандували гасла про визнання росії державою-терористом та вимагали повної фінансової ізоляції агресора для досягнення справедливого миру.
Ми повинні чинити весь можливий тиск, щоб переконатися, що у агресора не буде ні грошей, ні засобів для продовження цієї війни
Солідарність із атлетами та надії на дипломатичний прорив
Окрему увагу учасники маршу приділили підтримці скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на зимових Олімпійських іграх 2026 року через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.
Організаторка акції Надія Шапоринська зазначила, що попри складну ситуацію на фронті, українська громада в США сподівається на результативність тристоронніх переговорів між Вашингтоном, Києвом та москвою. Активісти наголосили, що Україна прагне не просто припинення вогню, а тривалого миру на основі міжнародного права та відновлення територіальної цілісності.
Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів22.02.26, 04:51 • 2226 переглядiв