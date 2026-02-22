У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 11690 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 19653 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 18660 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 34794 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 31647 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 35076 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34023 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27868 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24487 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28188 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
69%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар по РСЗВ "Торнадо-С" та нафтобазі в Криму - СБС показали кадри ураженняVideo21 лютого, 19:38 • 4252 перегляди
росіяни знову атакували Сумщину БПЛА, загинули 4 людини, серед них - жінка і діти21 лютого, 20:59 • 4260 перегляди
Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа рфVideo21 лютого, 21:18 • 11097 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 11959 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 12785 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 53892 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 63206 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 74436 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 88127 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 126024 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Сумська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 23306 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 26956 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 28393 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 20635 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 23253 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Сотні активістів та дипломатів зібралися у Вашингтоні на марш до резиденції посла рф, вимагаючи посилити санкційний тиск на кремль.

У Вашингтоні відбувся марш до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну
Фото: CNN

Сотні активістів та представників дипломатичного корпусу зібралися на Національній алеї у Вашингтоні, щоб пройти маршем до резиденції посла рф із вимогою посилити санкційний тиск на кремль. Учасники акції наголосили на необхідності надання Україні сучасного озброєння та засудили міжнародні спортивні організації за цензуру щодо українських атлетів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Заступник голови місії в посольстві України Денис Сенік під час мітингу акцентував увагу на критичній потребі у далекобійній зброї, зокрема ракетах "Томагавк", надання яких наразі блокується адміністрацією Дональда Трампа. Поранений український військовий Андрій Смоленський у коментарі для медіа підкреслив, що жорсткі економічні обмеження є "єдиною мовою", яку розуміє російське керівництво.

У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу21.02.26, 23:58 • 3368 переглядiв

Протягом усієї ходи демонстранти скандували гасла про визнання росії державою-терористом та вимагали повної фінансової ізоляції агресора для досягнення справедливого миру.

Ми повинні чинити весь можливий тиск, щоб переконатися, що у агресора не буде ні грошей, ні засобів для продовження цієї війни

– заявила під час виступу посол Європейського Союзу в США Йовіта Нелюпшене.

Солідарність із атлетами та надії на дипломатичний прорив

Окрему увагу учасники маршу приділили підтримці скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на зимових Олімпійських іграх 2026 року через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Фото: CNN
Фото: CNN

Організаторка акції Надія Шапоринська зазначила, що попри складну ситуацію на фронті, українська громада в США сподівається на результативність тристоронніх переговорів між Вашингтоном, Києвом та москвою. Активісти наголосили, що Україна прагне не просто припинення вогню, а тривалого миру на основі міжнародного права та відновлення територіальної цілісності.

Іранські студенти відновили масові антиурядові протести вперше після січневих розстрілів22.02.26, 04:51 • 2226 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Війна в Україні
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна