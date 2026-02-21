У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу

Прихильники опозиції у суботу зібралися у центрі польської столиці з вимогою заблокувати участь країни в європейському оборонному проєкті SAFE. Активісти закликали президента накласти вето на відповідний законопроєкт, вважаючи його загрозою для суверенітету Польщі. Про це повідомляє PolsatNews, пише УНН.

Деталі

Ми благаємо і благаємо вас накласти вето на Закон SAFE. Ні SAFE – так Польщі – заявив лідер демонстрації Адам Боровскі під час звернення до офісу президента.

Політичне протистояння та реакція уряду

Прем'єр-міністр Дональд Туск гостро відреагував на протести, пов'язавши дії опозиції з інтересами кремля. Він зазначив, що програма SAFE – це передусім гроші на польську збройову промисловість, а спроби заблокувати її шкодять безпеці держави.

Орбан заблокував допомогу Україні, Качинський намагається заблокувати SAFE. Вгадайте, хто задоволений – написав Туск у соцмережі X.

Програма SAFE розроблена для зміцнення оборонного потенціалу країн ЄС та зменшення їхньої залежності від американського озброєння. Вона відкриває Польщі доступ до кредитів на суму близько 43,7 мільярда євро за вигідними відсотковими ставками. Уряд Туска наполягає, що ці кошти є критично важливими для модернізації армії, тоді як опозиція вбачає у кредитному інструменті загрозу фінансовій самостійності країни.

