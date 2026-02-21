$43.270.00
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 21501 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 30157 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 30282 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 25929 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23240 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27001 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36813 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27785 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31724 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу

Київ • УНН

 • 0 перегляди

У Варшаві відбулися протести проти участі Польщі в європейському оборонному проєкті SAFE. Опозиція вимагає вето на законопроєкт, який, на їхню думку, загрожує суверенітету країни.

У Варшаві пройшли масові протести проти оборонної програми ЄС під стінами Президентського палацу

Прихильники опозиції у суботу зібралися у центрі польської столиці з вимогою заблокувати участь країни в європейському оборонному проєкті SAFE. Активісти закликали президента накласти вето на відповідний законопроєкт, вважаючи його загрозою для суверенітету Польщі. Про це повідомляє PolsatNews, пише УНН.

Деталі

Ми благаємо і благаємо вас накласти вето на Закон SAFE. Ні SAFE – так Польщі

– заявив лідер демонстрації Адам Боровскі під час звернення до офісу президента.

Політичне протистояння та реакція уряду

Прем'єр-міністр Дональд Туск гостро відреагував на протести, пов'язавши дії опозиції з інтересами кремля. Він зазначив, що програма SAFE – це передусім гроші на польську збройову промисловість, а спроби заблокувати її шкодять безпеці держави.

Орбан заблокував допомогу Україні, Качинський намагається заблокувати SAFE. Вгадайте, хто задоволений

– написав Туск у соцмережі X.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT 20.02.26, 20:27 • 36813 переглядiв

Програма SAFE розроблена для зміцнення оборонного потенціалу країн ЄС та зменшення їхньої залежності від американського озброєння. Вона відкриває Польщі доступ до кредитів на суму близько 43,7 мільярда євро за вигідними відсотковими ставками. Уряд Туска наполягає, що ці кошти є критично важливими для модернізації армії, тоді як опозиція вбачає у кредитному інструменті загрозу фінансовій самостійності країни.

Вигідно путіну? Туск відреагував на блокування Угорщиною допомоги Україні21.02.26, 19:58 • 3808 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Державний бюджет
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейський Союз
Ярослав Качинський
Варшава
Дональд Туск
Україна
Віктор Орбан
Польща