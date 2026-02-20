$43.270.03
16:35 • 4320 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 11335 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 14642 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 16291 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 18790 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 34331 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13849 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20403 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50377 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83051 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Це рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT

Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄC для Україна на 90 млрд євро, спрямований на стабілізацію фінансів країни, що постраждала від війни, лише за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє видання Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами чотирьох людей, обізнаних із ситуацією, у п'ятницю угорський посол при ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичав цю суму для України шляхом випуску боргових зобов'язань, гарантованих бюджетом ЄС. Рішення потребує одностайності всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Кредит було узгоджено в грудні лідерами ЄС як рятівне коло для Києва, адже в квітні насувається дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за витрати на відсотки чи погашення кредиту — його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.

Однак для того, щоб Європейська комісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, усе одно потрібне одностайне рішення.

Трамп на засіданні Ради миру публічно підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині19.02.26, 19:20 • 5244 перегляди

Програма МВФ на 8 млрд євро, яка наразі перебуває на етапі переговорів, також прив'язана до отримання Києвом кредиту ЄС і може опинитися під загрозою через угорське вето. У вівторок виповнюється четверта річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як повідомляє FT, якщо рішення не буде розблоковане, Україна ризикує опинитися у стані фінансового колапсу вже у другому кварталі року.

Крок Угорщини щодо блокування кредиту відбувається на тлі підготовки країни до виборів у квітні, які можуть позбавити посади прем'єр-міністра Віктор Орбан - давнього опонента Брюсселя та союзника президента росії володимир путін. Опитування свідчать, що опозиційна партія Тиса на чолі з Петер Мадяр випереджає Фідес Орбана приблизно на 10 пунктів.

Угорщина пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України19.02.26, 15:00 • 4384 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт