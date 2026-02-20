Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT

Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, направленный на стабилизацию финансов пострадавшей от войны страны, всего за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает издание Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, в пятницу венгерский посол при ЕС выразил возражения против того, чтобы блок одалживал эту сумму для Украины путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС. Решение требует единогласия всех 27 государств-членов Евросоюза.

Кредит был согласован в декабре лидерами ЕС как спасательный круг для Киева, ведь в апреле надвигается дефицит бюджета. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия согласились поддержать Украину только при условии, что не будут нести ответственности за расходы на проценты или погашение кредита — его должны были бы обеспечивать остальные 24 страны ЕС.

Однако для того, чтобы Европейская комиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и дальнейшего кредитования Украины, все равно требуется единогласное решение.

Трамп на заседании Совета мира публично поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии

Программа МВФ на 8 млрд евро, которая сейчас находится на этапе переговоров, также привязана к получению Киевом кредита ЕС и может оказаться под угрозой из-за венгерского вето. Во вторник исполняется четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает FT, если решение не будет разблокировано, Украина рискует оказаться в состоянии финансового коллапса уже во втором квартале года.

Шаг Венгрии по блокированию кредита происходит на фоне подготовки страны к выборам в апреле, которые могут лишить должности премьер-министра Виктора Орбана - давнего оппонента Брюсселя и союзника президента россии владимира путина. Опросы показывают, что оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадьяром опережает Фидес Орбана примерно на 10 пунктов.

Венгрия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину