Венгрия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Венгрия рассматривает прекращение экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия и Словакия обвиняют Украину в затягивании возобновления поставок по политическим мотивам.

Венгрия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину

Венгрия рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба", заявил глава администрации премьер-министра Виктора Орбана на брифинге в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки "с тех пор, как они были приостановлены 27 января после, по данным Украины, атаки российского беспилотника, повредившего инфраструктуру трубопровода", пишет издание.

Нефтеперерабатывающие заводы планируют использовать государственные нефтяные запасы, при этом правительство Словакии в среду одобрило высвобождение 250 000 тонн.

Глава администрации Орбана Гергей Гуляш заявил, что венгерское правительство также высвободило стратегические нефтяные запасы по запросу нефтеперерабатывающей компании MOL.

Венгрия и Словакия "обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам" и в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину.

Словакия вслед за Венгрией заявила о приостановке экспорта дизеля в Украину18.02.26, 16:17 • 2780 просмотров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечает при этом издание, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Мы также рассматриваем вариант прекращения поставок электроэнергии и газа в Украину

- сказал Гуляш.

Он добавил, что Будапешт координирует свои действия со Словакией, если Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поднял вопрос о возможности прекращения аварийных поставок электроэнергии в Украину.

Венгрия заявила о прекращении поставок дизеля в Украину, Словакия угрожает по поводу электричества - СМИ18.02.26, 14:56 • 2914 просмотров

"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать работу трубопровода "Дружба" с помощью ложных аргументов", - сказал Гуляш.

По данным киевской консалтинговой компании ExPro, "на Венгрию и Словакию приходится 68% импорта электроэнергии в Украину в этом месяце. Венгрия также обеспечивает около трети импорта газа в Украину, по данным газотранспортного оператора страны", указывает издание.

Гуляш также повторил утверждение о том, что Украина пыталась вмешаться в выборы в Венгрии 12 апреля, что Киев отрицает, пишет издание.

Орбан находится у власти 16 лет, но сейчас отстает в опросах общественного мнения перед выборами.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" сохраняет преимущество над партией премьера Виктора Орбана "Фидес" - Reuters13.02.26, 13:46 • 4804 просмотра

В среду Венгрия также заявила, что она и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой обеспечить соблюдение исключения, позволяющего им закупать российскую нефть морским путем, несмотря на санкции ЕС, которые запрещают государствам-членам импортировать ее.

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях18.02.26, 14:26 • 3574 просмотра

Это будет осуществляться через трубопровод Adria через Хорватию, министерство экономики которой заявило, что ее трубопровод может транспортировать больше нефти в Венгрию и Словакию, но это не должна быть российская нефть.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Хорватия
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан