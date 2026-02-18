Венгрия заявила о прекращении поставок дизеля в Украину, Словакия угрожает по поводу электричества - СМИ

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены, сообщает Index.hu, пишет УНН.

Детали

Транспортировка по трубопроводу "Дружба" прекратилась 27 января, и с тех пор она не возобновлялась, заявил глава МИД Венгрии. Сийярто заявляет, это "чисто политическое решение", "поскольку не будет никаких технических препятствий для его возобновления", пишет издание.

Венгерский министр "предупредил о возможных ответах, заявив, что Венгрия и Словакия играют очень важную роль в поставках электроэнергии, природного газа и дизельного топлива в Украину, что дает двум странам определенный козырь в энергетических спорах", пишет издание.

Украина также импортирует значительное количество газа, электроэнергии и дизельного топлива из Венгрии. Мы прекратим поставки дизельного топлива в Украину, и оно не возобновится, пока нефть не будет снова отправлена по нефтепроводу "Дружба". Вот где мы сейчас находимся - сказал Сийярто.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину", пишет Aktuality.sk.

Как отмечает Index.hu, Сийярто также указал, что хотя импорт российской нефти запрещен в ЕС, Венгрия и Словакия, не имеющие выхода к морю, получили исключение для трубопроводного транспорта. Однако в правилах ЕС есть еще один важный пункт: если наземный транзит невозможен, Будапешт и Братислава также могут покупать у россии морем. "Именно поэтому в конце прошлой недели мы официально сообщили хорватскому правительству вместе с министром экономики Словакии, что мы пользуемся этим европейским правилом и намерены транспортировать российскую сырую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria", – сказал министр.

"MOL уже приняла меры: компания заказала в общей сложности 500 000 тонн российской нефти для морской транспортировки". По словам Сийярто, эта партия может прибыть в хорватский порт примерно в первых числах марта, а оттуда до нефтеперерабатывающих заводов стран доехать за пять-десять дней. Так что, если все пойдет по плану, нефть, поступающая морским путем, будет доступна с середины марта.

"Европейское правило является обязательным для всех, включая Хорватию. Речь идет не о реструктуризации венгерского энергоснабжения, а о жизни по европейскому правилу. Это не услуга, не благотворительность, не гуманитарная деятельность, а о уважении к европейским правилам", – заявил Сийярто.

Хорватская сторона ранее отмечала, что транспортировка российской сырой нефти может даже столкнуться с американскими санкциями. Однако, по словам Сийярто, это "не касается MOL". Министр также заявил, что вместе со своим словацким коллегой написал письмо в Еврокомиссию по этому вопросу.

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях