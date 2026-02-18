Венгрия заявила о прекращении поставок дизеля в Украину, Словакия угрожает по поводу электричества - СМИ

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
12:34 • 2872 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 9062 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 8594 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 14164 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 17623 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14464 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15848 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24553 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38887 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38740 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
73%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 9876 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 17533 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 20454 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор07:39 • 7736 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 13086 просмотра
публикации
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 776 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 2872 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49545 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64407 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 71079 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Виктор Ляшко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 1146 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3608 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17590 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30218 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25475 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Хранитель

Венгрия заявила о прекращении поставок дизеля в Украину, Словакия угрожает по поводу электричества - СМИ

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о прекращении поставок дизельного топлива в Украину. Это решение последовало после остановки транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгрия заявила о прекращении поставок дизеля в Украину, Словакия угрожает по поводу электричества - СМИ

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о решении Будапешта, что поставки дизельного топлива в Украину будут прекращены, сообщает Index.hu, пишет УНН.

Детали

Транспортировка по трубопроводу "Дружба" прекратилась 27 января, и с тех пор она не возобновлялась, заявил глава МИД Венгрии. Сийярто заявляет, это "чисто политическое решение", "поскольку не будет никаких технических препятствий для его возобновления", пишет издание.

Венгерский министр "предупредил о возможных ответах, заявив, что Венгрия и Словакия играют очень важную роль в поставках электроэнергии, природного газа и дизельного топлива в Украину, что дает двум странам определенный козырь в энергетических спорах", пишет издание.

Украина также импортирует значительное количество газа, электроэнергии и дизельного топлива из Венгрии. Мы прекратим поставки дизельного топлива в Украину, и оно не возобновится, пока нефть не будет снова отправлена по нефтепроводу "Дружба". Вот где мы сейчас находимся

- сказал Сийярто.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что "Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину", пишет Aktuality.sk.

Как отмечает Index.hu, Сийярто также указал, что хотя импорт российской нефти запрещен в ЕС, Венгрия и Словакия, не имеющие выхода к морю, получили исключение для трубопроводного транспорта. Однако в правилах ЕС есть еще один важный пункт: если наземный транзит невозможен, Будапешт и Братислава также могут покупать у россии морем. "Именно поэтому в конце прошлой недели мы официально сообщили хорватскому правительству вместе с министром экономики Словакии, что мы пользуемся этим европейским правилом и намерены транспортировать российскую сырую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria", – сказал министр.

"MOL уже приняла меры: компания заказала в общей сложности 500 000 тонн российской нефти для морской транспортировки". По словам Сийярто, эта партия может прибыть в хорватский порт примерно в первых числах марта, а оттуда до нефтеперерабатывающих заводов стран доехать за пять-десять дней. Так что, если все пойдет по плану, нефть, поступающая морским путем, будет доступна с середины марта.

"Европейское правило является обязательным для всех, включая Хорватию. Речь идет не о реструктуризации венгерского энергоснабжения, а о жизни по европейскому правилу. Это не услуга, не благотворительность, не гуманитарная деятельность, а о уважении к европейским правилам", – заявил Сийярто.

Хорватская сторона ранее отмечала, что транспортировка российской сырой нефти может даже столкнуться с американскими санкциями. Однако, по словам Сийярто, это "не касается MOL". Министр также заявил, что вместе со своим словацким коллегой написал письмо в Еврокомиссию по этому вопросу.

Венгрия собирается получать российскую нефть по морю из-за перебоев с трубопроводом – Сийярто говорит о заказанных первых партиях18.02.26, 14:26 • 1076 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский Союз
Хорватия
Словакия
Венгрия
Украина