Угорщина заявила про припинення постачання дизелю в Україну, Словаччина погрожує щодо електрики - ЗМІ

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено, повідомляє Index.hu, пише УНН.

Деталі

Транспортування трубопроводом "Дружба" припинилося 27 січня, і з того часу воно не відновлювалося, заявив голова МЗС Угорщини. Сійярто заявляє, це "суто політичне рішення", "оскільки не буде жодних технічних перешкод для його відновлення", пише видання.

Угорський міністр "попередив про можливі відповіді, заявивши, що Угорщина та Словаччина відіграють дуже важливу роль у постачанні електроенергії, природного газу та дизельного палива до України, що дає двом країнам певний козир в енергетичних суперечках", пише видання.

Україна також імпортує значну кількість газу, електроенергії та дизельного палива з Угорщини. Ми припинимо постачання дизельного палива до України, і воно не відновиться, доки нафта не буде знову відправлена ​​нафтопроводом "Дружба". Ось де ми зараз знаходимося - сказав Сійярто.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначив, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України", пише Aktuality.sk.

Як зазначає Index.hu, Сійярто також вказав, що хоча імпорт російської нафти заборонений у ЄС, Угорщина та Словаччина, що не мають виходу до моря, отримали виняток для трубопровідного транспорту. Однак у правилах ЄС є ще один важливий пункт: якщо наземний транзит неможливий, Будапешт і Братислава також можуть купувати у росії морем. "Саме тому наприкінці минулого тижня ми офіційно повідомили хорватський уряд разом із міністром економіки Словаччини, що ми користуємося цим європейським правилом і маємо намір транспортувати російську сиру нафту до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria", – сказав міністр.

"MOL вже вжила заходів: компанія замовила загалом 500 000 тонн російської нафти для морського транспортування". За словами Сійярто, ця партія може прибути до хорватського порту приблизно в перших числах березня, а звідти до нафтопереробних заводів країн доїхати за п’ять-десять днів. Тож, якщо все піде за планом, нафта, що надходить морським шляхом, буде доступна з середини березня.

"Європейське правило є обов’язковим для всіх, включаючи Хорватію. Ідеться не про реструктуризацію угорського енергопостачання, а про життя за європейським правилом. Це не послуга, не благодійність, не гуманітарна діяльність, а про повагу до європейських правил", – заявив Сійярто.

Хорватська сторона раніше зазначала, що транспортування російської сирої нафти може навіть зіткнутися з американськими санкціями. Однак, за словами Сійярто, це "не стосується MOL". Міністр також заявив, що разом зі своїм словацьким колегою написав листа до Єврокомісії з цього питання.

