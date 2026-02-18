Угорщина заявила про припинення постачання дизелю в Україну, Словаччина погрожує щодо електрики - ЗМІ

$43.260.09
Ексклюзив
12:34 • 2278 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 8486 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 8136 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 13873 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17309 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14346 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15748 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24473 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38816 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38696 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 9598 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 17397 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 20313 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор07:39 • 7468 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 12852 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 358 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 2280 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 49372 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 64235 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 70924 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Віктор Ляшко
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 970 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 3452 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 17501 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30119 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 25394 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
The Guardian

Угорщина заявила про припинення постачання дизелю в Україну, Словаччина погрожує щодо електрики - ЗМІ

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення постачання дизельного палива в Україну. Це рішення є відповіддю на зупинку транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

Угорщина заявила про припинення постачання дизелю в Україну, Словаччина погрожує щодо електрики - ЗМІ

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про рішення Будапешта, що постачання дизельного палива до України буде припинено, повідомляє Index.hu, пише УНН.

Деталі

Транспортування трубопроводом "Дружба" припинилося 27 січня, і з того часу воно не відновлювалося, заявив голова МЗС Угорщини. Сійярто заявляє, це "суто політичне рішення", "оскільки не буде жодних технічних перешкод для його відновлення", пише видання.

Угорський міністр "попередив про можливі відповіді, заявивши, що Угорщина та Словаччина відіграють дуже важливу роль у постачанні електроенергії, природного газу та дизельного палива до України, що дає двом країнам певний козир в енергетичних суперечках", пише видання.

Україна також імпортує значну кількість газу, електроенергії та дизельного палива з Угорщини. Ми припинимо постачання дизельного палива до України, і воно не відновиться, доки нафта не буде знову відправлена ​​нафтопроводом "Дружба". Ось де ми зараз знаходимося

- сказав Сійярто.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначив, що "Словаччина може припинити постачання електроенергії до України", пише Aktuality.sk.

Як зазначає Index.hu, Сійярто також вказав, що хоча імпорт російської нафти заборонений у ЄС, Угорщина та Словаччина, що не мають виходу до моря, отримали виняток для трубопровідного транспорту. Однак у правилах ЄС є ще один важливий пункт: якщо наземний транзит неможливий, Будапешт і Братислава також можуть купувати у росії морем. "Саме тому наприкінці минулого тижня ми офіційно повідомили хорватський уряд разом із міністром економіки Словаччини, що ми користуємося цим європейським правилом і маємо намір транспортувати російську сиру нафту до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria", – сказав міністр.

"MOL вже вжила заходів: компанія замовила загалом 500 000 тонн російської нафти для морського транспортування". За словами Сійярто, ця партія може прибути до хорватського порту приблизно в перших числах березня, а звідти до нафтопереробних заводів країн доїхати за п’ять-десять днів. Тож, якщо все піде за планом, нафта, що надходить морським шляхом, буде доступна з середини березня.

"Європейське правило є обов’язковим для всіх, включаючи Хорватію. Ідеться не про реструктуризацію угорського енергопостачання, а про життя за європейським правилом. Це не послуга, не благодійність, не гуманітарна діяльність, а про повагу до європейських правил", – заявив Сійярто.

Хорватська сторона раніше зазначала, що транспортування російської сирої нафти може навіть зіткнутися з американськими санкціями. Однак, за словами Сійярто, це "не стосується MOL". Міністр також заявив, що разом зі своїм словацьким колегою написав листа до Єврокомісії з цього питання.

Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії18.02.26, 14:26 • 972 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Петер Сіярто
Європейська комісія
Європейський Союз
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Україна