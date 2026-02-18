Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії
Київ • УНН
Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії щодо можливості купівлі російської нафти морськими шляхами. Угорська компанія MOL вже замовила перші партії, які прибудуть на початку березня.
Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії, щоб забезпечити виконання правила, згідно з яким дві країни також можуть купувати російську нафту морськими шляхами у разі неможливості поставок трубопроводами, і угорська компанія MOL уже замовила перші партії, які вже в дорозі, заявив міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто в Будапешті в середу, пише УНН з посиланням на MTI.
Деталі
Сійярто, як пише видання звинуватив у невідновленні поставок нафти до Угорщини "з політичних причин", нібито "маючи на меті допомогти партії Tisza на майбутніх парламентських виборах". "Наміром Президента України є створення кризи постачання нафти в Угорщині, але угорський уряд готовий до таких випадків", – заявив Сійярто.
"Угорщина має достатні запаси, яких вистачить на понад три місяці. Водночас ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина також можуть купувати російську нафту морем у разі виникнення перешкод у трубопровідному транспортуванні", - сказав він.
Сійярто оголосив, що відповідно звернувся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром зі спільним листом до Європейської комісії, а саме до єврокомісара з питань енергетики.
"У ньому вони вказали, що Україна припинила транспортування нафти з політичних причин, і тому просять дотримуватися та застосовувати правило Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина також можуть купувати російську нафту морем", - пише видання.
"Ми також вжили відповідної ініціативи щодо хорватів, оскільки ми можемо транспортувати придбану сиру нафту морем, до Угорщини через Хорватію", - зазначив Сійярто.
"MOL також замовила перші партії, які вже в дорозі. Вони прибудуть до хорватського порту практично на початку березня, звідки транспортування сирої нафти на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині займе від п’яти до десяти днів", - додав голова МЗС Угорщини.
