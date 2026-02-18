Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
10:59 • 5656 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 5196 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 11889 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 14916 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 13138 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 14862 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 23766 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38394 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38310 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 38324 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.5м/с
68%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18 лютого, 02:39 • 15683 перегляди
Нова "моральна" вертикаль кремля готує росіян до довгої війни проти України і Заходу - СЗР18 лютого, 04:03 • 7544 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 16066 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 18996 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 10401 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 48113 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 63002 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 69761 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 90524 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 92958 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 60 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 2320 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 16872 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 29486 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 24786 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії щодо можливості купівлі російської нафти морськими шляхами. Угорська компанія MOL вже замовила перші партії, які прибудуть на початку березня.

Угорщина збирається отримати російську нафту морем через перебої з трубопроводом - Сійярто каже про замовлені перші партії

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії, щоб забезпечити виконання правила, згідно з яким дві країни також можуть купувати російську нафту морськими шляхами у разі неможливості поставок трубопроводами, і угорська компанія MOL уже замовила перші партії, які вже в дорозі, заявив міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто в Будапешті в середу, пише УНН з посиланням на MTI.

Деталі

Сійярто, як пише видання звинуватив у невідновленні поставок нафти до Угорщини "з політичних причин", нібито "маючи на меті допомогти партії Tisza на майбутніх парламентських виборах". "Наміром Президента України є створення кризи постачання нафти в Угорщині, але угорський уряд готовий до таких випадків", – заявив Сійярто.

"Угорщина має достатні запаси, яких вистачить на понад три місяці. Водночас ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина також можуть купувати російську нафту морем у разі виникнення перешкод у трубопровідному транспортуванні", - сказав він.

Сійярто оголосив, що відповідно звернувся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром зі спільним листом до Європейської комісії, а саме до єврокомісара з питань енергетики.

ЄС контактує з Україною щодо відновлення "Дружби", яким нафта з рф йде до Угорщини і Словаччини - ЗМІ18.02.26, 13:37 • 1232 перегляди

"У ньому вони вказали, що Україна припинила транспортування нафти з політичних причин, і тому просять дотримуватися та застосовувати правило Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина також можуть купувати російську нафту морем", - пише видання.

"Ми також вжили відповідної ініціативи щодо хорватів, оскільки ми можемо транспортувати придбану сиру нафту морем, до Угорщини через Хорватію", - зазначив Сійярто.

"MOL також замовила перші партії, які вже в дорозі. Вони прибудуть до хорватського порту практично на початку березня, звідки транспортування сирої нафти на нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині займе від п’яти до десяти днів", - додав голова МЗС Угорщини.

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"18.02.26, 13:53 • 1372 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Хорватія
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна