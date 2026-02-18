$43.260.09
ЄС контактує з Україною щодо відновлення "Дружби", яким нафта з рф йде до Угорщини і Словаччини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Єврокомісія підтвердила контакти з Україною щодо ремонту нафтопроводу "Дружба", який перешкоджає постачанню російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ці країни мають 90-денні резервні запаси, що унеможливлює короткострокові ризики для безпеки постачання.

ЄС контактує з Україною щодо відновлення "Дружби", яким нафта з рф йде до Угорщини і Словаччини - ЗМІ

Брюссель був у контакті з Україною щодо пошкодженого з кінця січня нафтопроводу "Дружба", що перешкоджає постачанню російської нафти до Угорщини та Словаччини, підтвердила речниця Європейської комісії 17 лютого, пише УНН з посиланням на RFE/RL.

Деталі

"Ми у контакті з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба" та того, як швидко він може бути запущений", – сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен журналістам у Брюсселі, додавши, що виконавчий орган ЄС готовий скликати екстрену координаційну групу з відповідними сторонами для обговорення альтернативних шляхів постачання палива.

Ітконен також заявила, що "короткострокових ризиків для безпеки постачання для Угорщини та Словаччини немає", оскільки вони мають 90-денні резервні запаси.

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом спричинила напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною, зазначає видання.

Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”13.02.26, 19:30 • 13815 переглядiв

"На тлі того, як Київ стверджує, що причиною перебоїв, що почалися 27 січня, стала атака російського безпілотника, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 лютого заявив, що Україна затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від свого вето щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі". Фіцо назвав це "політичним шантажем".

Хоча Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти трубопроводами через війну кремля в Україні, Угорщина та Словаччина, що не мають виходу до моря, отримали винятки з цих санкцій.

16 лютого Будапешт також висловив бажання застосувати тимчасовий виняток для імпорту російської нафти морським шляхом через Хорватію з використанням трубопроводу Adria.

"Ми просимо Хорватію дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, оскільки наше виключення з санкцій надає можливість імпортувати російську нафту морем, якщо постачання трубопроводом буде порушено", – написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у X.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що Загреб має бути в змозі допомогти, написавши у X, що "Хорватія не дозволить, щоб постачання палива до Центральної Європи було під загрозою. Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з перебоями".

Однак він також розкритикував Будапешт і Братиславу в тому ж дописі у X за те, що досі не змогли диверсифікувати імпорт енергоносіїв з росії, додавши, що "трубопровід Adria готовий, тому для будь-якої країни ЄС не залишилося жодних технічних виправдань для того, щоб залишатися прив’язаною до російської нафти. Барель, куплений у росії, може здатися деяким країнам дешевшим, але допомагає фінансувати війну та атаки на український народ. Настав час припинити цю спекуляцію на війні".

У звіті, опублікованому 16 лютого Центром дослідження демократії (CSD), аналітичним центром у Болгарії, також було зазначено, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

"Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії санкційного винятку для російської нафти в Центральній Європі. Подальша залежність Угорщини – це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до санкційного режиму. Поступова відмова від російської нафти до кінця 2026 року є одночасно можливою та важливою для довгострокової енергетичної безпеки Європи", – сказав Мартін Владимиров, директор Програми енергетики та клімату CSD.

Пленкович відкинув прохання Угорщини про транзит російської нафти через хорватський нафтопровід17.02.26, 00:18 • 7974 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Брюссель
Хорватія
Болгарія
Словаччина
Угорщина
Україна