Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”
Київ • УНН
Словаччина та Угорщина повідомили про перебої у постачанні нафти трубопроводом "Дружба". Угорщина звинувачує Україну, тоді як Україна заперечує звинувачення, посилаючись на російські атаки.
Словаччина зіткнулася з перебоями у постачанні нафти трубопроводом "Дружба". Також Угорщина заявила про перебої зазначивши, що у цьому винна Україна. Про це пише УНН з посиланням на Reuters та Bloomberg.
Деталі
Як пише Reuters з посиланням на Міністерство економіки Словаччини, країна зіткнулася з перебоями у постачанні нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи, але очікує відновлення потоків найближчими днями.
Міністерство заявило, що переривання не вплинуло на енергетичну безпеку Словаччини, і не надало жодних додаткових подробиць щодо тривалості очікуваного призупинення поставок.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в Х написав: "Україна продовжує втручатися у майбутні вибори в Угорщині. Зеленський з політичних міркувань вирішив не дозволяти відновлення поставок нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", незважаючи на відсутність будь-яких технічних перешкод".
Мета очевидна: поставити угорський уряд у скрутне становище, поставивши під загрозу нашу енергетичну безпеку напередодні майбутніх виборів. Ми говоримо "ні" втягуванню нас у війну, "ні" надсиланню наших грошей до України і "ні" членству України в ЄС
Видання Bloomberg пише, що Україна заперечила звинувачення Угорщини в тому, що вона блокувала поставки російської сирої нафти з політичних причин, оскільки потік через ключовий трубопровід залишається призупиненим після атаки російських військ.
Роботу трубопроводу не відновлено. Швидкий ремонт неможливий з огляду на триваючі російські атаки, і відкинули угорські заяви про протилежне, назвавши їх маніпуляціями, спрямованими на внутрішню аудиторію перед виборами у квітні
Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про подвійні стандарти з боку Угорщини.
Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у москві з цими фотографіями. Це інфраструктура трубопроводу "Дружба", яка горить після останнього цілеспрямованого удару росії 27 січня, що зупинив транзит нафти. До речі, Угорщина не висловила росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "росія". Подвійні стандарти у всій красі. Правда полягає в тому, що москва перестала бути надійним постачальником з того моменту, як розпочала агресію проти України. І ця агресія є причиною всіх проблем. На жаль, років цієї реальності не вистачило уряду Орбана, щоб усвідомити це і диверсифікувати постачання. Ми пропонуємо їм відкрити очі
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо збирається обговорити під час візитів до Угорщини та Словаччини закупівлі російських енергоносіїв.