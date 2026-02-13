Словаччина зіткнулася з перебоями у постачанні нафти трубопроводом "Дружба". Також Угорщина заявила про перебої зазначивши, що у цьому винна Україна. Про це пише УНН з посиланням на Reuters та Bloomberg.

Як пише Reuters з посиланням на Міністерство економіки Словаччини, країна зіткнулася з перебоями у постачанні нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи, але очікує відновлення потоків найближчими днями.

Міністерство заявило, що переривання не вплинуло на енергетичну безпеку Словаччини, і не надало жодних додаткових подробиць щодо тривалості очікуваного призупинення поставок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в Х написав: "Україна продовжує втручатися у майбутні вибори в Угорщині. Зеленський з політичних міркувань вирішив не дозволяти відновлення поставок нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", незважаючи на відсутність будь-яких технічних перешкод".

Видання Bloomberg пише, що Україна заперечила звинувачення Угорщини в тому, що вона блокувала поставки російської сирої нафти з політичних причин, оскільки потік через ключовий трубопровід залишається призупиненим після атаки російських військ.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про подвійні стандарти з боку Угорщини.

Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у москві з цими фотографіями. Це інфраструктура трубопроводу "Дружба", яка горить після останнього цілеспрямованого удару росії 27 січня, що зупинив транзит нафти. До речі, Угорщина не висловила росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "росія". Подвійні стандарти у всій красі. Правда полягає в тому, що москва перестала бути надійним постачальником з того моменту, як розпочала агресію проти України. І ця агресія є причиною всіх проблем. На жаль, років цієї реальності не вистачило уряду Орбана, щоб усвідомити це і диверсифікувати постачання. Ми пропонуємо їм відкрити очі