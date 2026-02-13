Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв

$43.030.06
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 18944 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 40381 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 29609 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 38508 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 30974 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 25627 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 26542 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29515 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75119 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 51004 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 41824 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 83722 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 73732 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 77827 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 83526 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 17720 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 21773 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 47155 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 40644 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 42324 перегляди
Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Держсекретар Рубіо проведе переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо закупівлі російських енергоносіїв. Візит до Угорщини є двостороннім, а до Словаччини – логічним доповненням до поїздки.

Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв

Держсекретар США Марко Рубіо збирається обговорити під час візитів до Угорщини та Словаччини закупівлі російських енергоносіїв, про що заявив журналістам 12 лютого, пише УНН.

Ми проведемо з ними ці переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити

- відповів Рубіо на запитання, чи збирається закликати Угорщину та Словаччину припинити закупівлю російських енергоносіїв.

На запитання, навіщо зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і чи є бажання допомогти йому на виборах, Рубіо зауважив, що "президент сказав, що він його дуже підтримує, і ми також, але, очевидно, ми збиралися провести цей візит як двосторонній".

"Вони приїжджали до США раніше, наприкінці минулого року. Ми сказали їм, що коли я матиму можливість, я приїду, і це найкраща можливість. Це зовсім поряд. Ми також збираємось відвідати Словаччину, з якою ми зустрічалися наприкінці минулого року у Флориді або на початку цього року – я забув – під час свят. Тому ми також сказали їм, що поїдемо. Тож було логічно додати це до нашої поїздки", - сказав держсекретар.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана10.02.26, 08:30 • 4676 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Віктор Орбан