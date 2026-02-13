Рубіо планує обговорити з Угорщиною та Словаччиною закупівлю російських енергоносіїв

Держсекретар США Марко Рубіо збирається обговорити під час візитів до Угорщини та Словаччини закупівлі російських енергоносіїв, про що заявив журналістам 12 лютого, пише УНН.

Ми проведемо з ними ці переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити - відповів Рубіо на запитання, чи збирається закликати Угорщину та Словаччину припинити закупівлю російських енергоносіїв.

На запитання, навіщо зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і чи є бажання допомогти йому на виборах, Рубіо зауважив, що "президент сказав, що він його дуже підтримує, і ми також, але, очевидно, ми збиралися провести цей візит як двосторонній".

"Вони приїжджали до США раніше, наприкінці минулого року. Ми сказали їм, що коли я матиму можливість, я приїду, і це найкраща можливість. Це зовсім поряд. Ми також збираємось відвідати Словаччину, з якою ми зустрічалися наприкінці минулого року у Флориді або на початку цього року – я забув – під час свят. Тому ми також сказали їм, що поїдемо. Тож було логічно додати це до нашої поїздки", - сказав держсекретар.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана