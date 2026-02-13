Рубио планирует обсудить с Венгрией и Словакией закупку российских энергоносителей

Госсекретарь США Марко Рубио собирается обсудить во время визитов в Венгрию и Словакию закупки российских энергоносителей, о чем заявил журналистам 12 февраля, пишет УНН.

Мы проведем с ними эти переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать - ответил Рубио на вопрос, собирается ли призывать Венгрию и Словакию прекратить закупку российских энергоносителей.

На вопрос, зачем встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и есть ли желание помочь ему на выборах, Рубио отметил, что "президент сказал, что он его очень поддерживает, и мы тоже, но, очевидно, мы собирались провести этот визит как двусторонний".

"Они приезжали в США раньше, в конце прошлого года. Мы сказали им, что когда у меня будет возможность, я приеду, и это лучшая возможность. Это совсем рядом. Мы также собираемся посетить Словакию, с которой мы встречались в конце прошлого года во Флориде или в начале этого года – я забыл – во время праздников. Поэтому мы также сказали им, что поедем. Так что было логично добавить это к нашей поездке", - сказал госсекретарь.

Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана