Рубио планирует обсудить с Венгрией и Словакией закупку российских энергоносителей

Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19514 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 41895 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 30647 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 39790 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 31788 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 25975 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 26840 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29556 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75163 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51049 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Популярные новости
Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"12 февраля, 21:42 • 7430 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 10256 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 10480 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС02:02 • 7662 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 5576 просмотра
публикации
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 38 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 42741 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 84598 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 74561 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 78704 просмотра
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 18247 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 22299 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 47669 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 41075 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 42765 просмотра
Рубио планирует обсудить с Венгрией и Словакией закупку российских энергоносителей

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Госсекретарь Рубио проведет переговоры с Венгрией и Словакией по вопросу закупки российских энергоносителей. Визит в Венгрию является двусторонним, а в Словакию – логическим дополнением к поездке.

Рубио планирует обсудить с Венгрией и Словакией закупку российских энергоносителей

Госсекретарь США Марко Рубио собирается обсудить во время визитов в Венгрию и Словакию закупки российских энергоносителей, о чем заявил журналистам 12 февраля, пишет УНН.

Мы проведем с ними эти переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать

- ответил Рубио на вопрос, собирается ли призывать Венгрию и Словакию прекратить закупку российских энергоносителей.

На вопрос, зачем встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и есть ли желание помочь ему на выборах, Рубио отметил, что "президент сказал, что он его очень поддерживает, и мы тоже, но, очевидно, мы собирались провести этот визит как двусторонний".

"Они приезжали в США раньше, в конце прошлого года. Мы сказали им, что когда у меня будет возможность, я приеду, и это лучшая возможность. Это совсем рядом. Мы также собираемся посетить Словакию, с которой мы встречались в конце прошлого года во Флориде или в начале этого года – я забыл – во время праздников. Поэтому мы также сказали им, что поедем. Так что было логично добавить это к нашей поездке", - сказал госсекретарь.

Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана10.02.26, 08:30 • 4676 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Виктор Орбан