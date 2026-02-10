Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 10155 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 17655 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 17209 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 16984 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 16236 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16213 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18068 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29014 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 46555 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43959 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф может начать "региональную войну" в районе Балтийского моря в течение двух лет после прекращения огня в Украине — отчет9 февраля, 21:05 • 4214 просмотра
Европейский парламент проведет в среду ускоренное голосование за предоставление Украине кредита на 90 млрд евро9 февраля, 21:19 • 5872 просмотра
Германия призывает РФ отказаться от максималистских требований на мирных переговорах9 февраля, 21:44 • 8558 просмотра
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстреловPhoto9 февраля, 22:24 • 3820 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 8748 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 21595 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 29687 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 68200 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 89682 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 105215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 10542 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 12435 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 12977 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 39181 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 41791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Венгрию и Словакию. Этот визит происходит после того, как Дональд Трамп поддержал Виктора Орбана, который отстает в опросах перед выборами.

Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Венгрию, сообщил Государственный департамент США в понедельник, после того как президент страны Дональд Трамп поддержал лидера правого крыла Виктора Орбана, который отстает в опросах накануне апрельских выборов, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Рубио посетит Венгрию и Словакию, также возглавляемую правым союзником Трампа, после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, где в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европейский Союз и поддержал ультраправых на континенте.

Рубио, которого часто считают более цивилизованным лицом администрации Трампа, будет представлять Соединенные Штаты в Мюнхене в этом году вместо Вэнса.

Поездка происходит на фоне нового роста напряженности между Соединенными Штатами и Европейским Союзом после того, как Трамп размышлял об аннексии Гренландии у Дании, союзника по НАТО.

В Будапеште Рубио "встретится с ключевыми венгерскими должностными лицами, чтобы укрепить наши общие двусторонние и региональные интересы, включая нашу приверженность мирным процессам для разрешения глобальных конфликтов и энергетическому партнерству между США и Венгрией", заявил представитель Государственного департамента США Томми Пиготт.

Орбан – редкий лидер Европейского Союза, который имеет теплые отношения с главой кремля владимиром путиным, и часто сопротивлялся инициативам ЕС по поддержке Украины, пишет издание.

Орбан планировал в прошлом году саммит между Трампом и путиным, который был отменен, поскольку американские чиновники убедились, что россия вряд ли пойдет на компромисс по войне.

На прошлой неделе Трамп поддержал Орбана в сообщении в социальных сетях, назвав национального лидера Европейского Союза, который дольше всех находится на посту, "настоящим другом, бойцом и победителем".

Полностью и безоговорочно: Трамп открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах в Венгрии05.02.26, 20:47 • 5568 просмотров

Но Орбан сталкивается с беспрецедентным вызовом в своем стремлении к пятому сроку подряд 12 апреля, поскольку опросы показывают, что он отстает от партии Петера Мадьяра, бывшего правительственного инсайдера, который стал критиком.

Орбан стал героем для многих сторонников Трампа из-за своей враждебности к миграции во время кризиса сирийских беженцев десять лет назад.

Когда Орбан посетил Белый дом в прошлом году, Трамп предоставил Венгрии освобождение от санкций в отношении импорта российской нефти и газа.

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо также нашел общее дело с Трампом.

Но недавний визит Фицо во Флориду к Трампу вызвал резонанс, когда Politico, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов, сообщило, что Фицо выразил обеспокоенность психическим состоянием президента США. Обе страны отрицали эту версию.

Лидер европейского правительства выразил шок по поводу состояния Трампа после встречи в Мар-а-Лаго - Politico28.01.26, 08:55 • 4899 просмотров

Во время своего визита в Братиславу Рубио "встретится с ключевыми членами словацкого правительства для продвижения общих региональных интересов безопасности, укрепления двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики и диверсификации энергетики, а также поддержки модернизации военных сил Словакии и обязательств перед НАТО", заявил представитель Государственного департамента США.

Дополнение

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению в понедельник, перед запланированной поездкой в Азербайджан, на фоне того, как Вашингтон стремится консолидировать мирный процесс между соседями.

Вэнс является самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Армению, где он также, как ожидается, будет продвигать флагманский проект по улучшению дорожной и железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Его визит в Армению – до недавнего времени близкого союзника россии – происходит на фоне уменьшения влияния москвы в регионе после ее вторжения в Украину в 2022 году.

На саммите Белого дома в августе 2025 года президент США Дональд Трамп договорился о соглашении между Арменией и Азербайджаном, согласно которому две страны обязались отказаться от претензий на территорию друг друга и воздержаться от применения силы.

В понедельник Вэнс провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и во вторник отправится в столицу Азербайджана Баку.

"Мы не просто создаем мир для Армении. Мы также вместе создаем настоящее процветание для Армении и Соединенных Штатов", - сказал Вэнс на пресс-конференции вместе с Пашиняном.

Он объявил о продаже Армении технологии дронов США на сумму 11 миллионов долларов.

Пашинян назвал визит "действительно историческим" и сказал, что имеет "большую надежду", что президент США Дональд Трамп "по праву" получит Нобелевскую премию мира за посредничество в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Они также подписали соглашение о гражданской ядерной энергетике, которое, по словам Пашиняна, "откроет новую главу в углублении энергетического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами".

США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ10.02.26, 03:41 • 2672 просмотра

Государственный департамент США заявил, что визит "будет способствовать мирным усилиям президента Дональда Трампа и продвигать "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP)".

Американские чиновники утверждают, что визит также укрепит региональные связи и поддержит американские коммерческие интересы, открыв новые цепочки поставок, обходящие россию и Иран.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Баку
Гренландия
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Никол Пашинян
Братислава
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Армения
Азербайджан
Дания
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан
Иран