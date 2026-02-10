Рубио посетит Венгрию и Словакию после поддержки Трампом Орбана

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Венгрию, сообщил Государственный департамент США в понедельник, после того как президент страны Дональд Трамп поддержал лидера правого крыла Виктора Орбана, который отстает в опросах накануне апрельских выборов, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Рубио посетит Венгрию и Словакию, также возглавляемую правым союзником Трампа, после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, где в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европейский Союз и поддержал ультраправых на континенте.

Рубио, которого часто считают более цивилизованным лицом администрации Трампа, будет представлять Соединенные Штаты в Мюнхене в этом году вместо Вэнса.

Поездка происходит на фоне нового роста напряженности между Соединенными Штатами и Европейским Союзом после того, как Трамп размышлял об аннексии Гренландии у Дании, союзника по НАТО.

В Будапеште Рубио "встретится с ключевыми венгерскими должностными лицами, чтобы укрепить наши общие двусторонние и региональные интересы, включая нашу приверженность мирным процессам для разрешения глобальных конфликтов и энергетическому партнерству между США и Венгрией", заявил представитель Государственного департамента США Томми Пиготт.

Орбан – редкий лидер Европейского Союза, который имеет теплые отношения с главой кремля владимиром путиным, и часто сопротивлялся инициативам ЕС по поддержке Украины, пишет издание.

Орбан планировал в прошлом году саммит между Трампом и путиным, который был отменен, поскольку американские чиновники убедились, что россия вряд ли пойдет на компромисс по войне.

На прошлой неделе Трамп поддержал Орбана в сообщении в социальных сетях, назвав национального лидера Европейского Союза, который дольше всех находится на посту, "настоящим другом, бойцом и победителем".

Но Орбан сталкивается с беспрецедентным вызовом в своем стремлении к пятому сроку подряд 12 апреля, поскольку опросы показывают, что он отстает от партии Петера Мадьяра, бывшего правительственного инсайдера, который стал критиком.

Орбан стал героем для многих сторонников Трампа из-за своей враждебности к миграции во время кризиса сирийских беженцев десять лет назад.

Когда Орбан посетил Белый дом в прошлом году, Трамп предоставил Венгрии освобождение от санкций в отношении импорта российской нефти и газа.

В Словакии премьер-министр Роберт Фицо также нашел общее дело с Трампом.

Но недавний визит Фицо во Флориду к Трампу вызвал резонанс, когда Politico, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов, сообщило, что Фицо выразил обеспокоенность психическим состоянием президента США. Обе страны отрицали эту версию.

Во время своего визита в Братиславу Рубио "встретится с ключевыми членами словацкого правительства для продвижения общих региональных интересов безопасности, укрепления двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики и диверсификации энергетики, а также поддержки модернизации военных сил Словакии и обязательств перед НАТО", заявил представитель Государственного департамента США.

Дополнение

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению в понедельник, перед запланированной поездкой в Азербайджан, на фоне того, как Вашингтон стремится консолидировать мирный процесс между соседями.

Вэнс является самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Армению, где он также, как ожидается, будет продвигать флагманский проект по улучшению дорожной и железнодорожной инфраструктуры в регионе.

Его визит в Армению – до недавнего времени близкого союзника россии – происходит на фоне уменьшения влияния москвы в регионе после ее вторжения в Украину в 2022 году.

На саммите Белого дома в августе 2025 года президент США Дональд Трамп договорился о соглашении между Арменией и Азербайджаном, согласно которому две страны обязались отказаться от претензий на территорию друг друга и воздержаться от применения силы.

В понедельник Вэнс провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и во вторник отправится в столицу Азербайджана Баку.

"Мы не просто создаем мир для Армении. Мы также вместе создаем настоящее процветание для Армении и Соединенных Штатов", - сказал Вэнс на пресс-конференции вместе с Пашиняном.

Он объявил о продаже Армении технологии дронов США на сумму 11 миллионов долларов.

Пашинян назвал визит "действительно историческим" и сказал, что имеет "большую надежду", что президент США Дональд Трамп "по праву" получит Нобелевскую премию мира за посредничество в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Они также подписали соглашение о гражданской ядерной энергетике, которое, по словам Пашиняна, "откроет новую главу в углублении энергетического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами".

Государственный департамент США заявил, что визит "будет способствовать мирным усилиям президента Дональда Трампа и продвигать "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP)".

Американские чиновники утверждают, что визит также укрепит региональные связи и поддержит американские коммерческие интересы, открыв новые цепочки поставок, обходящие россию и Иран.