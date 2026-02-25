$43.260.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о выходе страны из ряда международных соглашений СНГ. Среди них – Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующие указы №202/2026 и №203/2026 обнародованы на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Согласно тексту указа №202/2026, постановляется выйти, в частности, из следующих соглашений в рамках СНГ:

  • Соглашение о координационных институтах СНГ, совершенное 21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате;
    • Соглашение государств-участников СНГ о военной присяге в стратегических силах, совершенное 16 января 1992 года в г. Москве;
      • Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, совершенное 14 февраля 1992 года в г. Минске;
        • Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами, организацию производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенное 14 февраля 1992 года в г. Минске;
          • Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенное 20 марта 1992 года в г. Киеве;
            • Соглашение о Группах военных наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, совершенное 20 марта 1992 года в г. Киеве;
              • Соглашение о правоохранительных органах в Объединенных вооруженных силах и вооруженных силах государств-участников СНГ, совершенное 15 мая 1992 года в г. Ташкенте;

                Среди Решений, из которых вышла Украина, значатся, в частности:

                • Решение об участии государств-участников СНГ в договоре между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны, совершенное 9 октября 1992 года в г. Бишкеке;
                  • Решение об участии государств-участников СНГ в договоре между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, совершенное 9 октября 1992 года в г. Бишкеке;
                    • Решение о мерах по контролю государствами-участниками СНГ международной передачи переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и «Стрела», совершенное 19 сентября 2003 года в г. Ялте.

                      Отдельным указом №203/2026 Президента Украина вышла из Соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

                      Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26.01.26, 23:41

                      Ольга Розгон

                      ПолитикаНовости Мира
                      Ядерное оружие
                      Техника
                      Война в Украине
                      Минск
                      Ялта
                      Владимир Зеленский
                      Соединённые Штаты
                      Украина
                      Киев