17:23 • 7446 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 18031 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 17350 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 23678 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 22660 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 37603 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24807 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 49084 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22520 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41749 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Украина вышла из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ, заключенного в 1992 году. Президент Зеленский подписал соответствующий указ, поручив МИД уведомить депозитария о выходе.

Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ

Украина вышла из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было заключено в марте 1992 года в Киеве. Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №82/2026, передает УНН.

Детали

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенного 20 марта 1992 года в г. Киеве", - говорится в указе.

Согласно документу, Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить депозитарий Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из названного соглашения.

Напомним

Власти Молдовы инициировали процесс денонсации ключевых соглашений, являющихся юридической основой членства страны в Содружестве независимых государств.

Павел Башинский

