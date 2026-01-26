Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ

Украина вышла из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было заключено в марте 1992 года в Киеве. Об этом говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского №82/2026, передает УНН.

Детали

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенного 20 марта 1992 года в г. Киеве", - говорится в указе.

Согласно документу, Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить депозитарий Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из названного соглашения.

Напомним

Власти Молдовы инициировали процесс денонсации ключевых соглашений, являющихся юридической основой членства страны в Содружестве независимых государств.

Кабмин зарегистрировал четыре законопроекта о прекращении соглашений в отношениях с рф и СНГ