Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 7358 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 17855 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 17261 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 23590 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 22588 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 37503 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24776 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 49030 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22510 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41745 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 15742 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 22165 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 11501 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 10253 перегляди
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго16:25 • 10401 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 8596 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 17855 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 37503 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 49030 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 42128 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Блогери
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 4118 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 10271 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 11524 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 15767 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 35464 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав-учасниць СНД, укладеної 1992 року. Президент Зеленський підписав відповідний указ, доручивши МЗС повідомити депозитарію про вихід.

Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ

Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка була укладена у березні 1992 року в Києві. Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №82/2026, передає УНН.

Деталі

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві", - йдеться в указі.

Відповідно до документа, Міністерству закордонних справ України доручено повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.

Нагадаємо

Влада Молдови ініціювала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою членства країни у Співдружності незалежних держав.

Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти щодо припинення угод у відносинах з рф та СНД30.05.25, 17:31 • 2161 перегляд

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Зеленський