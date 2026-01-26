Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ

Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка була укладена у березні 1992 року в Києві. Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №82/2026, передає УНН.

Деталі

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві", - йдеться в указі.

Відповідно до документа, Міністерству закордонних справ України доручено повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.

Нагадаємо

Влада Молдови ініціювала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою членства країни у Співдружності незалежних держав.

Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти щодо припинення угод у відносинах з рф та СНД