Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав-учасниць СНД, укладеної 1992 року. Президент Зеленський підписав відповідний указ, доручивши МЗС повідомити депозитарію про вихід.
Україна вийшла з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка була укладена у березні 1992 року в Києві. Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №82/2026, передає УНН.
Деталі
"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 20 березня 1992 року в м. Києві", - йдеться в указі.
Відповідно до документа, Міністерству закордонних справ України доручено повідомити депозитарію Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав про вихід України з названої угоди.
Нагадаємо
Влада Молдови ініціювала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою членства країни у Співдружності незалежних держав.
