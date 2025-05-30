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Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти щодо припинення угод у відносинах з рф та СНД

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти про припинення дії угод з росією та СНД. Пропонується розірвати угоди у сферах автоперевезень, захисту жертв конфліктів, транзиту та будівництва.

Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти щодо припинення угод у відносинах з рф та СНД

Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити припинення дії трьох угод та однієї конвенції у взаєминах України з росією та СНД. Кабмін зареєстрував відповідні законопроєкти.  Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кабмін зареєстрував, зокрема, проєкти законів:

  • проєкт Закону "Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу" (реєстр. №0320);
    • проєкт Закону "Про вихід з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, укладеної в рамках Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0319):
      • проєкт Закону "Про вихід з Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0318).
        • проєкт Закону "Про припинення участі в Угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0317).

          Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну21.05.25, 22:18 • 11553 перегляди

          Лілія Набока

          Лілія Набока

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