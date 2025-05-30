Кабмін зареєстрував чотири законопроєкти щодо припинення угод у відносинах з рф та СНД

Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити припинення дії трьох угод та однієї конвенції у взаєминах України з росією та СНД. Кабмін зареєстрував відповідні законопроєкти. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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Кабмін зареєстрував, зокрема, проєкти законів:

проєкт Закону "Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу" (реєстр. №0320);

проєкт Закону "Про вихід з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, укладеної в рамках Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0319):

проєкт Закону "Про вихід з Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0318).

проєкт Закону "Про припинення участі в Угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" (реєстр. №0317).

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