Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну
Київ • УНН
Кабмін схвалив розірвання угод з рф, Білоруссю та СНД, включаючи угоди про енергетику, кредитування АЕС та вільну торгівлю. Також ініційовано вихід з угод щодо мінеральних ресурсів.
Кабінет міністрів України схвалив проєкти низки законів, якими пропонується припинення дії, вихід та денонсація низки міжнародних договорів України з російською федерацією, Білоруссю та в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.
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З-поміж іншого, схвалено проєкт закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".
Також пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів:
- угоди з рф про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали від 30 жовтня 1997 року;
- угоди з рф про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році від 22 грудня 2000 року;
- угоди з рф про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України від 21 червня 2002 року;
- протоколу з Білоруссю про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі від 21 травня 2004 року.
Також Кабмін пропонує Верховній Раді підтримати вихід України з наступних міжнародних договорів:
- угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 27 березня 1997 року;
- угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року;
- угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року.
Крім того, пропонується денонсувати угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт про припинення дії 14 міжнародних договорів України. Документ передбачав розірвання угод з Росією, Білоруссю та в рамках СНД щодо співпраці у військовій, енергетичній, фінансовій, економічній, транспортній, соціальній та медичній сферах.
Уряд схвалив законопроєкт про вихід України з угоди про транзит через території СНД05.07.24, 17:41 • 14770 переглядiв