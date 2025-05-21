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Фінал Ліги Європи: оголошено стартові склади "Тоттенгема" та "МЮ"
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Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Кабмін схвалив розірвання угод з рф, Білоруссю та СНД, включаючи угоди про енергетику, кредитування АЕС та вільну торгівлю. Також ініційовано вихід з угод щодо мінеральних ресурсів.

Україна розриває низку угод з рф, Білоруссю та СНД: подробиці рішень Кабміну

Кабінет міністрів України схвалив проєкти низки законів, якими пропонується припинення дії, вихід та денонсація низки міжнародних договорів України з російською федерацією, Білоруссю та в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує УНН.

Деталі

З-поміж іншого, схвалено проєкт закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Також пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів:

  • угоди з рф про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали від 30 жовтня 1997 року;
    • угоди з рф про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році від 22 грудня 2000 року;
      • угоди з рф про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України від 21 червня 2002 року;
        • протоколу з Білоруссю про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі від 21 травня 2004 року.

          Також Кабмін пропонує Верховній Раді підтримати вихід України з наступних міжнародних договорів:

          • угоди про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 27 березня 1997 року;
            • угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень від 4 червня 1999 року;
              • угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів від 18 жовтня 2011 року.

                Крім того, пропонується денонсувати угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.

                Нагадаємо

                У вересні 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт про припинення дії 14 міжнародних договорів України. Документ передбачав розірвання угод з Росією, Білоруссю та в рамках СНД щодо співпраці у військовій, енергетичній, фінансовій, економічній, транспортній, соціальній та медичній сферах.

                Уряд схвалив законопроєкт про вихід України з угоди про транзит через території СНД05.07.24, 17:41 • 14770 переглядiв

                Вадим Хлюдзинський

                Вадим Хлюдзинський

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