МЗС України ініціювало розірвання низки міжнародних договорів з росією, білоруссю та СНД

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56084 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 108900 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 147487 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 121103 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112954 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115525 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142783 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75462 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83884 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179437 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 25102 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 24434 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 21176 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 17565 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 15879 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 147493 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142787 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179443 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517708 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6765 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34052 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33727 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35816 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59499 перегляди
Актуальне
МЗС України ініціювало розірвання низки міжнародних договорів з росією, білоруссю та СНД

МЗС України ініціювало розірвання низки міжнародних договорів з росією, білоруссю та СНД

Київ • УНН

 • 22888 перегляди

Кабмін схвалив законопроєкт про припинення дії 14 міжнародних договорів України. Документ передбачає розірвання угод з Росією, Білоруссю та в рамках СНД у різних сферах співпраці.

Міністерство закордонних справ ініціювало чергове розірвання 14 міжнародних договорів України з росією, білоруссю та в рамках СНД. Пише УНН з посиланням на МЗС.

3 вересня Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження, підготовлене МЗС, "Про подання до Верховної Ради України проєкту Закону України "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених Урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав". 

Цей законопроєкт буде переданий на розгляд парламенту. Він передбачає припинення дії, вихід і денонсацію 14 міжнародних договорів України: п'яти з росією, чотирьох з білоруссю та п'яти угод, укладених в рамках СНД. Договори стосуються співпраці у військовій, енергетичній, фінансовій, економічній, транспортній, соціальній та медичній сферах.

МЗС продовжує системну роботу з розірвання всіх міжнародно-правових звʼязків із державою-агресором та її сателітами. Звісно, практична співпраця з Росію і Білоруссю давно припинена. Але важливо також юридично відключити ці сотні дротів, якими наша держава була приєднана до Москви та країн СНД. Це довга та системна робота, яку ми зараз прискорюємо внесенням відповідних рішень пакетами. Розраховуємо на підтримку чергового такого кроку з боку народних депутатів

- підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.   

Нагадаємо 

Міністерство фінансів Литви пропонує розірвати підписані майже два десятиліття тому угоди про митне співробітництво з росією та білоруссю І підготувало проєкти відповідних постанов.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10