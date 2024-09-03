МЗС України ініціювало розірвання низки міжнародних договорів з росією, білоруссю та СНД

Міністерство закордонних справ ініціювало чергове розірвання 14 міжнародних договорів України з росією, білоруссю та в рамках СНД. Пише УНН з посиланням на МЗС.

3 вересня Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження, підготовлене МЗС, "Про подання до Верховної Ради України проєкту Закону України "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених Урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Цей законопроєкт буде переданий на розгляд парламенту. Він передбачає припинення дії, вихід і денонсацію 14 міжнародних договорів України: п'яти з росією, чотирьох з білоруссю та п'яти угод, укладених в рамках СНД. Договори стосуються співпраці у військовій, енергетичній, фінансовій, економічній, транспортній, соціальній та медичній сферах.

МЗС продовжує системну роботу з розірвання всіх міжнародно-правових звʼязків із державою-агресором та її сателітами. Звісно, практична співпраця з Росію і Білоруссю давно припинена. Але важливо також юридично відключити ці сотні дротів, якими наша держава була приєднана до Москви та країн СНД. Це довга та системна робота, яку ми зараз прискорюємо внесенням відповідних рішень пакетами. Розраховуємо на підтримку чергового такого кроку з боку народних депутатів