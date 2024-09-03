МИД Украины инициировало расторжение ряда международных договоров с Россией, Беларусью и СНГ
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия 14 международных договоров Украины. Документ предусматривает расторжение соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ в различных сферах сотрудничества.
Министерство иностранных дел инициировало очередное расторжение 14 международных договоров Украины с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Пишет УНН со ссылкой на МИД.
3 сентября Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение, подготовленное МИД, «О представлении в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины „О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных Правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств“.
Этот законопроект будет передан на рассмотрение парламента. Он предусматривает прекращение действия, выход и денонсацию 14 международных договоров Украины: пяти с Россией, четырех с Беларусью и пяти соглашений, заключенных в рамках СНГ. Договоры касаются сотрудничества в военной, энергетической, финансовой, экономической, транспортной, социальной и медицинской сферах.
МИД продолжает системную работу по разрыву всех международно-правовых связей с государством-агрессором и его сателлитами. Конечно, практическое сотрудничество с Россией и Беларусью давно прекращено. Но важно также юридически отключить эти сотни проводов, которыми наше государство было присоединено к Москве и странам СНГ. Это долгая и системная работа, которую мы сейчас ускоряем внесением соответствующих решений пакетами. Рассчитываем на поддержку очередного такого шага со стороны народных депутатов
Напомним
Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью и подготовило проекты соответствующих постановлений.