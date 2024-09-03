МИД Украины инициировало расторжение ряда международных договоров с Россией, Беларусью и СНГ

Министерство иностранных дел инициировало очередное расторжение 14 международных договоров Украины с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Пишет УНН со ссылкой на МИД.

3 сентября Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение, подготовленное МИД, «О представлении в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины „О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных Правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств“.

Этот законопроект будет передан на рассмотрение парламента. Он предусматривает прекращение действия, выход и денонсацию 14 международных договоров Украины: пяти с Россией, четырех с Беларусью и пяти соглашений, заключенных в рамках СНГ. Договоры касаются сотрудничества в военной, энергетической, финансовой, экономической, транспортной, социальной и медицинской сферах.

МИД продолжает системную работу по разрыву всех международно-правовых связей с государством-агрессором и его сателлитами. Конечно, практическое сотрудничество с Россией и Беларусью давно прекращено. Но важно также юридически отключить эти сотни проводов, которыми наше государство было присоединено к Москве и странам СНГ. Это долгая и системная работа, которую мы сейчас ускоряем внесением соответствующих решений пакетами. Рассчитываем на поддержку очередного такого шага со стороны народных депутатов - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним

Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью и подготовило проекты соответствующих постановлений.