Украина разрывает ряд соглашений с рф, Беларусью и СНГ: подробности решений Кабмина
Киев • УНН
Кабмин одобрил расторжение соглашений с рф, Беларусью и СНГ, включая соглашения об энергетике, кредитовании АЭС и свободной торговле. Также инициирован выход из соглашений по минеральным ресурсам.
Кабинет министров Украины одобрил проекты ряда законов, которыми предлагается прекращение действия, выход и денонсация ряда международных договоров Украины с российской федерацией, Беларусью и в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует УНН.
Детали
Среди прочего, одобрен проект закона "О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств".
Также предлагается прекратить действие следующих международных договоров:
- соглашения с рф о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и за расщепляющиеся материалы от 30 октября 1997 года;
- соглашения с рф об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа в Украину в 2001 году от 22 декабря 2000 года;
- соглашения с рф о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 21 июня 2002 года;
- протокола с Беларусью о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 21 мая 2004 года.
Также Кабмин предлагает Верховной Раде поддержать выход Украины из следующих международных договоров:
- соглашения о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 27 марта 1997 года;
- соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 4 июня 1999 года;
- соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 18 октября 2011 года.
Кроме того, предлагается денонсировать соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ от 23 декабря 1993 года.
Напомним
В сентябре 2024 года Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия 14 международных договоров Украины. Документ предусматривал расторжение соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ о сотрудничестве в военной, энергетической, финансовой, экономической, транспортной, социальной и медицинской сферах.
Правительство одобрило законопроект о выходе Украины из соглашения о транзите через территории СНГ05.07.24, 17:41 • 14770 просмотров