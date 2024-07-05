Правительство одобрило законопроект о выходе Украины из соглашения о транзите через территории СНГ
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило законопроект о выходе из Соглашения о транзите через территории государств-участников Содружества Независимых Государств в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины.
Кабмин принял решение по поводу выхода из Соглашения, которое касается транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств, - соответствующий проект закона был одобрен. Пишет УНН со ссылкой на на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно сообщению, одобрен проект Закона "О выходе из Соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств".
Законопроектом предусмотрен выход Украины из Соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств, - в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф против Украины: участием в агрессии республики Беларусь. Соответствующее полностью нарушает принципы и нормы международного права, совершенной 04.06.1999 в Минске и ратифицированной Законом Украины от 22.02.2001 N 2283-IIІ.
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