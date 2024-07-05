Кабинет министров уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Исполнение обязанностей председателя Госкино возложено на первого заместителя Кудерчук - Юлию Шевчук. Об этом сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Ее обязанности временно будет исполнять Юлия Шевчук, которая с 2020 года была первым заместителем Кудерчук.

Также правительство назначило министру обороны Рустему Умерову двух заместителей: Анатолия Клочко и Александра Сергея.

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Сергея Сергиенко с должности председателя Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.

Напомним

2 июля Кабинет министров назначил Алексея Соболева на должность первого заместителя министра экономики Украины.