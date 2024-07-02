Кабмін призначив першого заступника міністра економіки
Київ • УНН
Олексій Соболєв був призначений Кабінетом міністрів України на посаду першого заступника міністра економіки України.
Олексій Соболєв був призначений Кабінетом міністрів України на посаду першого заступника міністра економіки України, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Кабінетом міністрів України призначено Олексія Соболева першим заступником міністра економіки України", - написав Мельничук у Telegram.
Доповнення
Раніше Олексій Соболев був заступником міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, уряд призначив його на попередню посаду 24 січня 2023 року.