Алексей Соболев был назначен Кабинетом министров Украины на должность первого заместителя министра экономики Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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"Кабинетом министров Украины назначен Алексей Соболев первым заместителем министра экономики Украины", - написал Мельничук в Telegram.

Дополнение

Ранее Алексей Соболев был заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, правительство назначило его на предыдущую должность 24 января 2023 года.