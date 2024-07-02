Алексей Соболев был назначен Кабинетом министров Украины на должность первого заместителя министра экономики Украины.
Алексей Соболев был назначен Кабинетом министров Украины на должность первого заместителя министра экономики Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
"Кабинетом министров Украины назначен Алексей Соболев первым заместителем министра экономики Украины", - написал Мельничук в Telegram.
Дополнение
Ранее Алексей Соболев был заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, правительство назначило его на предыдущую должность 24 января 2023 года.