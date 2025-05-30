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Кабмин зарегистрировал четыре законопроекта о прекращении соглашений в отношениях с рф и СНГ

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Кабмин зарегистрировал четыре законопроекта о прекращении действия соглашений с россией и СНГ. Предлагается расторгнуть соглашения в сферах автоперевозок, защиты жертв конфликтов, транзита и строительства.

Кабмин зарегистрировал четыре законопроекта о прекращении соглашений в отношениях с рф и СНГ

Кабмин предлагает Верховной Раде принять прекращение действия трех соглашений и одной конвенции во взаимоотношениях Украины с россией и СНГ. Кабмин зарегистрировал соответствующие законопроекты.  Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кабмин зарегистрировал, в частности, проекты законов:

  • проект Закона "О прекращении в отношениях Украины с Российской Федерацией действия Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа" (реестр. №0320);
    • проект Закона "О выходе из Соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств" (реестр. №0319):
      • проект Закона "О выходе из Соглашения о порядке транзита через территории государств - участниц Содружества Независимых Государств" (реестр. №0318).
        • проект Закона "О прекращении участия в Соглашении о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств - участниц Содружества Независимых Государств" (реестр. №0317).

          Украина разрывает ряд соглашений с рф, Беларусью и СНГ: подробности решений Кабмина21.05.25, 22:18 • 11553 просмотра

          Лилия Набока

          Лилия Набока

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