Молдова офіційно розпочала процедуру виходу зі складу СНД

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 3616 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 10253 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 13169 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 15652 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 17019 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 20087 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15332 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34905 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 34120 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18288 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 20493 перегляди
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19 січня, 13:12 • 7420 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 12223 перегляди
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружиниPhoto15:48 • 9532 перегляди
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо16:25 • 5386 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 20088 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34906 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 34121 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 51290 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 72928 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 12253 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 29731 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 25609 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 30917 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 43151 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

Молдова офіційно розпочала процедуру виходу зі складу СНД

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Молдова офіційно розпочала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою її членства в СНД. До середини лютого документи подадуть на розгляд парламенту.

Молдова офіційно розпочала процедуру виходу зі складу СНД

Влада Молдови ініціювала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою членства країни у Співдружності Незалежних Держав. Про це 19 січня заявив міністр закордонних справ Міхай Попшой. Йдеться про Статут СНД та Угоду про створення організації від 1991 року. Про це пише УНН.

Деталі

Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Денонсація цих трьох базових угод, які є основою нашої присутності в СНД, дасть нам право сказати це з юридичної точки зору

– зазначив віцепрем'єр-міністр.

За його словами, де–факто участь країни вже була призупинена, але тепер процес переходить у правову площину.

Документи будуть подані на розгляд парламенту до середини лютого. Міхай Попшой додав: "Юридично, у найкоротші терміни офіційно Республіка Молдова більше не буде частиною СНД". При цьому угоди, що приносять безпосередню користь громадянам і не суперечать європейському курсу країни, можуть залишитися чинними.

Референдум у Молдові: кількість прихильників вступу до ЄС перевищила кількість противників21.10.24, 09:36 • 12243 перегляди

Загалом Молдова підписала з СНД 283 угоди, з яких понад 70 уже денонсовано, а близько 60 перебувають у процесі скасування. Раніше парламент також розірвав Угоду про культуру з рф, що призвело до закриття російського центру науки та культури у Кишиневі.

російський культурний центр взагалі не був культурним, це був центр, під прикриттям якого здійснювалася діяльність, спрямована на підрив суверенітету Республіки Молдова

- підкреслив міністр культури Крістіан Жардан.

У Молдові виявили російський дрон "Гербера": МЗС країни виступило із засудженням18.01.26, 00:17 • 5338 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Молдова