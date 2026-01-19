Молдова офіційно розпочала процедуру виходу зі складу СНД

Влада Молдови ініціювала процес денонсації ключових угод, що є юридичною основою членства країни у Співдружності Незалежних Держав. Про це 19 січня заявив міністр закордонних справ Міхай Попшой. Йдеться про Статут СНД та Угоду про створення організації від 1991 року. Про це пише УНН.

Деталі

Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Денонсація цих трьох базових угод, які є основою нашої присутності в СНД, дасть нам право сказати це з юридичної точки зору – зазначив віцепрем'єр-міністр.

За його словами, де–факто участь країни вже була призупинена, але тепер процес переходить у правову площину.

Документи будуть подані на розгляд парламенту до середини лютого. Міхай Попшой додав: "Юридично, у найкоротші терміни офіційно Республіка Молдова більше не буде частиною СНД". При цьому угоди, що приносять безпосередню користь громадянам і не суперечать європейському курсу країни, можуть залишитися чинними.

Загалом Молдова підписала з СНД 283 угоди, з яких понад 70 уже денонсовано, а близько 60 перебувають у процесі скасування. Раніше парламент також розірвав Угоду про культуру з рф, що призвело до закриття російського центру науки та культури у Кишиневі.

російський культурний центр взагалі не був культурним, це був центр, під прикриттям якого здійснювалася діяльність, спрямована на підрив суверенітету Республіки Молдова - підкреслив міністр культури Крістіан Жардан.

