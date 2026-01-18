У Молдові виявили російський дрон "Гербера": МЗС країни виступило із засудженням

17 січня в Теленештському районі Молдови, поблизу села Нукерень, виявили безпілотний літальний апарат типу "Гербера". Дрон розміром близько 2,5 метра помітив місцевий мисливець на березі ставка, після чого на місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Про це повідомляє Realitatea та МЗС Молдови, пише УНН.

Деталі

МЗС Молдови оперативно відреагувало на інцидент, назвавши його прямим порушенням суверенітету та загрозою для безпеки громадян.

Республіка Молдова засуджує такі порушення, засуджує агресивну війну російської федерації проти України, яка також ставить під загрозу безпеку наших громадян. Зіткнувшись із цими ризиками, Республіка Молдова продовжуватиме інвестувати у мир і безпеку – йдеться в офіційній заяві відомства.

Технічні деталі

Фахівці відділу технічних вибухів провели огляд знахідки. Встановлено, що пристрій не містив вибухівки. БПЛА типу "Гербера" часто використовуються російськими військами як фальш–цілі для відволікання систем ППО.

Це вже не перший випадок падіння російських дронів на територію Молдови з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Влада країни наголошує на необхідності подальшого зміцнення обороноздатності для захисту повітряного простору.

