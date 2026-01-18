У Молдові виявили російський дрон "Гербера": МЗС країни виступило із засудженням

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 13128 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 21799 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 20102 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 31529 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 41784 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 36249 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 52653 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28633 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44014 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36140 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 5934 перегляди
росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС - ГУР17 січня, 14:47 • 4610 перегляди
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17 січня, 15:40 • 3938 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 7468 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 16:36 • 4408 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 21635 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 52661 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30231 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61883 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 92027 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Ґренландія
Франція
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19725 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17541 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15832 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15383 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26980 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Молдові виявили російський дрон "Гербера": МЗС країни виступило із засудженням

Київ • УНН

 • 40 перегляди

17 січня в Молдові виявили російський безпілотник "Гербера" розміром 2,5 метра. МЗС країни засудило інцидент як порушення суверенітету.

У Молдові виявили російський дрон "Гербера": МЗС країни виступило із засудженням

17 січня в Теленештському районі Молдови, поблизу села Нукерень, виявили безпілотний літальний апарат типу "Гербера". Дрон розміром близько 2,5 метра помітив місцевий мисливець на березі ставка, після чого на місце прибули правоохоронці та вибухотехніки. Про це повідомляє Realitatea та МЗС Молдови, пише УНН.

Деталі

МЗС Молдови оперативно відреагувало на інцидент, назвавши його прямим порушенням суверенітету та загрозою для безпеки громадян.

Молдова тимчасово закрила повітряний простір через безпілотники рф, які залетіли з України29.11.25, 02:36 • 6101 перегляд

Республіка Молдова засуджує такі порушення, засуджує агресивну війну російської федерації проти України, яка також ставить під загрозу безпеку наших громадян. Зіткнувшись із цими ризиками, Республіка Молдова продовжуватиме інвестувати у мир і безпеку

– йдеться в офіційній заяві відомства.

Технічні деталі

Фахівці відділу технічних вибухів провели огляд знахідки. Встановлено, що пристрій не містив вибухівки. БПЛА типу "Гербера" часто використовуються російськими військами як фальш–цілі для відволікання систем ППО.

Це вже не перший випадок падіння російських дронів на територію Молдови з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Влада країни наголошує на необхідності подальшого зміцнення обороноздатності для захисту повітряного простору. 

росія активізує діяльність у Придністров'ї для відволікання ресурсів України - розвідка10.12.25, 13:06 • 4822 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Молдова