Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
росія активізує діяльність у Придністров'ї для відволікання ресурсів України - розвідка

Київ • УНН

російська федерація терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови, посилюючи мобілізаційні заходи та виробництво БПЛА. Це спрямовано на дестабілізацію ситуації та створення напруги на кордоні з Україною.

росія активізує діяльність у Придністров'ї для відволікання ресурсів України - розвідка

російська федерація терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Республіки Молдова - так званій "Придністровській молдовській республіці", щоб відволікти ресурси України на зростання загрози від російського анклаву. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в українській військовій розвідці.

Деталі

Зокрема, на території так званої "ПМР" посилено мобілізаційні заходи - до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння.

Також у Придністров’ї вже розгорнули виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів.

Активні заходи, які реалізовує кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями - ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає.

Для реалізації своїх намірів москва перекидає у Придністров’я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу.

Після припинення постачань від "газпрому" на початку 2025 року залежне від російського газу Придністров’я врятувала від колапсу влада Молдови - критично важливий енергоресурс у так звану "ПМР" продає "Молдовагаз".

Наведений нині фокус уваги кремля на Придністров’ї знаменує початок гібридної операції росії, пов’язаної із проведенням так званих "виборів президента ПМР" у 2026 році.

Операція росії має за мету, зокрема, знову присадити Тирасполь на голку безкоштовного російську газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити російський військовий контингент у Придністров’ї, щоб у потрібний кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації.

Нагадаємо

У невизнаному Придністров’ї через скорочене постачання газу призупиняють роботу великих підприємств, а ключову електростанцію регіону перевели з газу на вугілля.

Павло Башинський

