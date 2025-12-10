россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:00 • 252 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 6660 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 10777 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 23038 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 38474 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 38958 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30556 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 61936 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41781 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27920 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН10 декабря, 01:39 • 11043 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 12943 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 22583 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 14270 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 11369 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 6648 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 22732 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 61931 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 47527 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 66609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 1002 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 11475 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 17639 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 35359 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 35263 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Ту-160
Ту-95

россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка

Киев • УНН

 • 120 просмотра

российская федерация срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Молдовы, усиливая мобилизационные мероприятия и производство БПЛА. Это направлено на дестабилизацию ситуации и создание напряжения на границе с Украиной.

россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка

российская федерация срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Республики Молдова – так называемой "Приднестровской молдавской республике", чтобы отвлечь ресурсы Украины на возрастающую угрозу от российского анклава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в украинской военной разведке.

Детали

В частности, на территории так называемой "ПМР" усилены мобилизационные мероприятия – в военные формирования квазиобразования призывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

Также в Приднестровье уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

Активные меры, которые реализует кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с украинскими южными областями - риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает.

Для реализации своих намерений москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу.

После прекращения поставок от "газпрома" в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасла от коллапса власть Молдовы - критически важный энергоресурс в так называемую "ПМР" продает "Молдовагаз".

Нынешний фокус внимания кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции россии, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году.

Операция россии имеет целью, в частности, снова посадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, скрыто нарастить российский военный контингент в Приднестровье, чтобы в нужный кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

Напомним

В непризнанном Приднестровье из-за сокращенных поставок газа приостанавливают работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию региона перевели с газа на уголь.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Газпром
Украина
Молдова