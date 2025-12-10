россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка

российская федерация срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Республики Молдова – так называемой "Приднестровской молдавской республике", чтобы отвлечь ресурсы Украины на возрастающую угрозу от российского анклава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в украинской военной разведке.

Детали

В частности, на территории так называемой "ПМР" усилены мобилизационные мероприятия – в военные формирования квазиобразования призывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

Также в Приднестровье уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

Активные меры, которые реализует кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с украинскими южными областями - риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает.

Для реализации своих намерений москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу.

После прекращения поставок от "газпрома" в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасла от коллапса власть Молдовы - критически важный энергоресурс в так называемую "ПМР" продает "Молдовагаз".

Нынешний фокус внимания кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции россии, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году.

Операция россии имеет целью, в частности, снова посадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, скрыто нарастить российский военный контингент в Приднестровье, чтобы в нужный кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

Напомним

В непризнанном Приднестровье из-за сокращенных поставок газа приостанавливают работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию региона перевели с газа на уголь.