россия не меняет намерений погрузить Украину в "блэкауты": Сырский анонсировал усиление противодействия "шахедам"
Киев • УНН
россия не меняет намерений захватить Украину и погрузить города в "блэкауты". Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении противодействия вражеским "шахедам" и формировании дивизионов беспилотных систем ПВО.
россияне не меняют намерения захватить территорию Украины и погрузить мирные города и села в "блэкауты". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Он отметил: перед Силами обороны стоит задача продолжать борьбу, защищать Украину и уничтожать противника, включая средства воздушного нападения, которыми россия ежедневно и еженощно наносит по территории Украины массированные обстрелы.
Сырский добавил, что провел совещание, посвященное вопросам противодействия вражеским "шахедам". По его словам, это требует комплексного подхода, применения широкого перечня средств поражения, а значит - синергии усилий многих составляющих Сил обороны.
Заслушал доклад командующего вновь созданных беспилотных систем Противовоздушной обороны, доклады представителей Воздушных Сил, Сил беспилотных систем, армейской авиации, ПВО Командования Сухопутных войск, Сил логистики, других органов военного управления
Ключевой задачей Сил обороны, по словам Сырского, сейчас является усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей.
Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном удалении от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БПЛА-перехватчиков и их эффективность. В то же время подчеркнул необходимость интенсифицировать эту работу, ускорить закупку соответствующего вооружения и техники, усилить комплектование соответствующих подразделений
Главнокомандующий ВСУ добавил: сейчас продолжается формирование отдельных дивизионов беспилотных систем ПВО, а также создаются штатные подразделения БПЛА-перехватчиков в составе полигонов (учебных центров). Для противодействия "шахедам" параллельно привлекаются дополнительные ресурсы армейской авиации и малой авиации. Для этого привлекается поддержка международных партнеров.
Противник пользуется погодными условиями, модернизирует свои ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Соответственно, модернизируем наши способы противодействия и меняем систему ради необходимых результатов
Напомним
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого они использовали ударные беспилотники.