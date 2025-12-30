россия не меняет намерений погрузить Украину в "блэкауты": Сырский анонсировал усиление противодействия "шахедам"

россияне не меняют намерения захватить территорию Украины и погрузить мирные города и села в "блэкауты". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Он отметил: перед Силами обороны стоит задача продолжать борьбу, защищать Украину и уничтожать противника, включая средства воздушного нападения, которыми россия ежедневно и еженощно наносит по территории Украины массированные обстрелы.

Сырский добавил, что провел совещание, посвященное вопросам противодействия вражеским "шахедам". По его словам, это требует комплексного подхода, применения широкого перечня средств поражения, а значит - синергии усилий многих составляющих Сил обороны.

Ключевой задачей Сил обороны, по словам Сырского, сейчас является усиление направления БПЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей.

Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном удалении от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БПЛА-перехватчиков и их эффективность. В то же время подчеркнул необходимость интенсифицировать эту работу, ускорить закупку соответствующего вооружения и техники, усилить комплектование соответствующих подразделений