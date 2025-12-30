росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"
Київ • УНН
росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.
Деталі
Він зазначив: перед Силами оборони стоїть завдання продовжувати боротьбу, захищати Україну і знищувати противника, включаючи засоби повітряного нападу, якими росія щодня і щоночі завдає по території України масованих обстрілів.
Сирський додав, що провів нараду присвячену питанням протидії ворожим "шахедам". За його словами, ця потребує комплексного підходу, застосування широкого переліку засобів ураження, а отже - синергії зусиль багатьох складових Сил оборони.
Заслухав доповідь командувача новостворених безпілотних систем Протиповітряної оборони, доповіді представників Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, ППО Командування Сухопутних військ, Сил логістики, інших органів військового управління
Ключовим завданням Сил оборони, за словами Сирського, наразі є посилення напрямку БПЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.
Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БПЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів
Головнокомандувач ЗСУ додав: наразі продовжується формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО, а також створюються штатні підрозділи БПЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії "шахедам" паралельно залучаються додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації. Для цього залучається підтримка міжнародних партнерів.
Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів
Нагадаємо
