армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"

Київ • УНН

 • 106 перегляди

росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.

росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"

росіяни не міняють наміри захопити територію України та занурити мирні міста й села в "блекаути". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Він зазначив: перед Силами оборони стоїть завдання продовжувати боротьбу, захищати Україну і знищувати противника, включаючи засоби повітряного нападу, якими росія щодня і щоночі завдає по території України масованих обстрілів.

Сирський додав, що провів нараду присвячену питанням протидії ворожим "шахедам". За його словами, ця потребує комплексного підходу, застосування широкого переліку засобів ураження, а отже - синергії зусиль багатьох складових Сил оборони.

Заслухав доповідь командувача новостворених безпілотних систем Протиповітряної оборони, доповіді представників Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, ППО Командування Сухопутних військ, Сил логістики, інших органів військового управління

- йдеться в повідомленні.

Ключовим завданням Сил оборони, за словами Сирського, наразі є посилення напрямку БПЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.

Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БПЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів

 - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав: наразі продовжується формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО, а також створюються штатні підрозділи БПЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії "шахедам" паралельно залучаються додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації. Для цього залучається підтримка міжнародних партнерів.

Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів

- заявив Сирський.

Нагадаємо

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України вразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Для цього вони використали ударні безпілотники.

Євген Устименко

