росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"

росіяни не міняють наміри захопити територію України та занурити мирні міста й села в "блекаути". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Він зазначив: перед Силами оборони стоїть завдання продовжувати боротьбу, захищати Україну і знищувати противника, включаючи засоби повітряного нападу, якими росія щодня і щоночі завдає по території України масованих обстрілів.

Сирський додав, що провів нараду присвячену питанням протидії ворожим "шахедам". За його словами, ця потребує комплексного підходу, застосування широкого переліку засобів ураження, а отже - синергії зусиль багатьох складових Сил оборони.

Ключовим завданням Сил оборони, за словами Сирського, наразі є посилення напрямку БПЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.

Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. У межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення. Поступово зростає кількість застосувань БПЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів