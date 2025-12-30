$42.220.15
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Семья едва не потеряла ребенка из-за ошибочного диагноза гинеколога клиники Odrex в конце 2019 года. Врач заявила о "плохом развитии плода" и необходимости прерывания беременности, но в другой клинике подтвердили ее нормальное развитие.

Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex

Иногда одна фраза врача может перечеркнуть будущее целой семьи. Слова, сказанные холодно и без объяснений, способны сломать веру, надежду и даже судьбу. Для одной украинской семьи такие слова едва не стали началом непоправимой трагедии, пишет УНН.

Эту историю на сайте StopOdrex оставил Артем. Он разрешил опубликовать свое имя и передать рассказ журналистам, однако обратился анонимно – как и многие другие люди, опасающиеся последствий публичности. Речь идет о событиях конца 2019 года, когда, по словам Артема, врачебная ошибка в клинике "Одрекс" могла стоить его семье ребенка.

В конце 2019 года Артем и его жена узнали, что ждут ребенка. Это была первая беременность – долгожданная, волнующая, полная надежд. Как и многие будущие родители, они решили обратиться к частной медицине, ожидая внимательного отношения, современной диагностики и профессионализма. Для первичного осмотра выбрали одесскую клинику Odrex, отделение на жилом массиве "Радужный".

На прием супруги пошли вместе. То, что они услышали от гинеколога, Артем вспоминает как удар.

По его словам, без объяснений, без подготовки и без всякого сочувствия врач заявила: плод "плохо развивается" и беременность нужно прерывать. Формулировка была резкой и категоричной – будто речь шла о формальности, а не о жизни нерожденного ребенка.

Это был декабрь, конец года. Мы только-только узнали, что станем родителями – и нам фактически сказали, что ребенка не будет

- вспоминает Артем.

В тот момент супруги были в состоянии полного шока, страха и растерянности. По словам Артема, гинеколог Odrex вела себя холодно и грубо: не было ни объяснения диагноза, ни предложения проверить его повторно, ни разговора об альтернативах или рисках. Лишь сухая фраза о "плохом развитии плода, надо делать аборт".

К счастью, семья решила убедиться, они обратились в другую клинику. И там услышали совсем другое: беременность развивается нормально, никаких показаний к прерыванию нет.

Сегодня их дочери Лее пять с половиной лет. Она здорова, активна, нормально развивается и уже готовится идти в школу. Никаких врожденных пороков или осложнений, о которых говорили в Odrex, не было.

Из-за ошибки гинеколога Odrex ее могло просто не быть. Из-за ошибочного диагноза и полного равнодушия

- говорит Артем.

Напомним

StopOdrex – это независимый сайт, созданный пациентами и родственниками умерших после лечения в клинике "Одрекс". Активисты собирают и публикуют на сайте истории об опыте лечения в одесской частной клинике. Платформа позволяет публиковать обращения открыто или анонимно, без редактирования и цензуры. Именно после появления этого ресурса многие люди впервые осмелились рассказать свои истории публично. Более того, люди говорят о том, что раньше их негативные отзывы на других площадках удаляли.

Лилия Подоляк

