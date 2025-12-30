Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex

Іноді одна фраза лікаря може перекреслити майбутнє цілої родини. Слова, сказані холодно і без пояснень, здатні зламати віру, надію і навіть долю. Для однієї української родини такі слова ледь не стали початком непоправної трагедії, пише УНН.

Цю історію на сайті StopOdrex залишив Артем. Він дозволив опублікувати своє ім’я та передати розповідь журналістам, однак звернувся анонімно – як і багато інших людей, які побоюються наслідків публічності. Йдеться про події кінця 2019 року, коли, за словами Артема, лікарська помилка у клініці "Одрекс" могли коштувати його родині дитини.

Наприкінці 2019 року Артем і його дружина дізналися, що чекають дитину. Це була перша вагітність – довгоочікувана, хвилююча, сповнена надій. Як і багато майбутніх батьків, вони вирішили звернутися до приватної медицини, очікуючи уважного ставлення, сучасної діагностики і професіоналізму. Для первинного огляду обрали одеську клініку Odrex, відділення на житловому масиві "Радужний".

На прийом подружжя пішло разом. Те, що вони почули від гінеколога, Артем згадує як удар.

За його словами, без пояснень, без підготовки і без жодного співчуття лікарка заявила: плід "погано розвивається" і вагітність потрібно переривати. Формулювання було різким і категоричним – ніби йшлося про формальність, а не про життя ненародженої дитини.

Це був грудень, кінець року. Ми тільки-но дізналися, що станемо батьками – і нам фактично сказали, що дитини не буде - пригадує Артем.

В той момент подружжя було в стані повного шоку, страху і розгубленості. За словами Артема, гінекологиня Odrex поводилася холодно і грубо: не було ані пояснення діагнозу, ані пропозиції перевірити його повторно, ані розмови про альтернативи чи ризики. Лише суха фраза про "поганий розвиток плоду, треба робити аборт".

На щастя, родина вирішила пересвідчитись, вони звернулися до іншої клініки. І там почули зовсім інше: вагітність розвивається нормально, жодних показів до переривання немає.

Сьогодні їхній доньці Леї п’ять із половиною років. Вона здорова, активна, нормально розвивається і вже готується йти до школи. Жодних вроджених вад чи ускладнень, про які говорили в Odrex, не було.

Через помилку гінеколога Odrex її могло просто не бути. Через помилковий діагноз і повну байдужість - каже Артем.

Нагадаємо

StopOdrex – це незалежний сайт, створений пацієнтами та родичами померлих після лікування в клініці "Одрекс". Активісти збирають та публікують на сайті історії про досвід лікування в одеській приватній клініці. Платформа дозволяє публікувати звернення відкрито або анонімно, без редагування і цензури. Саме після появи цього ресурсу багато людей вперше наважилися розповісти свої історії публічно. Ба більше, люди говорять про те, що раніше їхні негативні відгуки на інших майданчиках видаляли.